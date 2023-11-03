Зибров представил новую версию своего хита о Крещатике — кто составил ему компанию

Кадр из нового клипа с Павлом Зибровым. Фото: менеджмент певца

Народный артист Украины Павел Зибров объединился с молодыми музыкантами группы KOLABA и обновил свой легендарный хит "Хрещатик". Более того, снял клип, в котором прокатился на белом кабриолете по главной улице столицы.

Соответствующее видео появилось на YouTube на канале KOLABA.

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Зибров следит за трендами

По словам 66-летнего артиста, он следит за трендами и пытается идти в ногу со временем. За группой KOLABA Зибров следил, видел их работы, которые они делают апгрейд старым песням, и как под их треки зажигает молодежь.

"Время не заставило ждать и парни связались со мной. Мы долго обсуждали все, чтобы это было в контексте со мной и одновременно на молодежной волне и пришли к выводу, что наше сотрудничество нужно начать именно с моей легендарной песни "Хрещатик", которой уже 29 лет. Ее знает вся Украина, а также за ее пределами, поют от мала до велика", — прокомментировал Зибров.

Сотрудничество показалось плодотворным: молодые музыканты быстро сделали новый саунд, сняли оперативно клип, режиссером которого стал Андрей Брунов.

Что касается дальнейших планов, Зибров планирует презентовать чуть позже еще одну новинку. По словам Павла Николаевича, она также будет современной и танцевальной.

О KOLABA

Это уже не первое их сотрудничество с народными артистами. В коллекции обновленных песен — "А липи цвітуть" с Иво Бобулом (4,5 млн просмотров), а также с Оксаной Билозир "Горобина ніч" — 1,8 млн.

Группа также создает ремиксы для молодых певцов (CHEEV, Маша Кондратенко, Максим Бородин) и собственные обновленные ремиксы, которые становятся трендами TikTok, в частности, "Ой мамо люблю Гриця", "А калина не верба" и многие другие.

Напомним, ранее мы писали, что Павел Зибров возмутился цинизмом Таисии Повалий, получившей гражданство РФ. Также мы рассказывали, что Павел Зибров представил новый "гимн" любви, посвященный разобщенным сердцам.