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Зібров презентував нову версію свого хіта про Хрещатик — хто склав йому компанію

3 листопада 2023 11:32
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Зібров презентував нову версію свого хіта про Хрещатик — хто склав йому компанію
Кадр з нового кліпу з Павлом Зібровим. Фото: менеджмент співака
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Народний артист України Павло Зібров обʼєднався з молодими музикантами з гурту  KOLABA та оновив свій легендарний хіт "Хрещатик". Ба більше — відзняв кліп, в якому прокатався на білому кабріолеті головною вулицею столиці.

Відповідне відео з’явилось YouTube каналі KOLABA.

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Зібров слідкує за трендами

За словами 66-річного артиста, він слідкує за трендами та намагається йти в ногу з часом. За гуртом KOLABA Зібров слідкував, бачив їх роботи, який вони роблять апгрейд старим пісням, та як під їх треки запалює молодь.

"Час не застав чекати і хлопці звʼязались зі мною. Ми довго обговорювали все, щоб це було в контексті зі мною та водночас на молодіжній хвилі і прийшли висновку, що нашу співпрацю потрібно розпочати саме з моєї легендарної пісні "Хрещатик", якій вже 29 років. Її знає вся Україна, а також за її межами, співають від малого до великого", — прокоментував Зібров. 

Співпраця видалась плідною: молоді музиканти швидко зробили новий саунд, зняли оперативно кліп, режисером якого став Андрій Брунов. 

Щодо подальших планів, Зібров планує презентувати трохи згодом ще одну новинку. За словами Павла Миколайовича, вона також буде сучасною та танцювальною.

Про KOLABA 

Це вже не перша їхня співпраця з народними артистами. В колекції оновлених пісень — "А липи цвітуть" з Іво Бобулом (4,5 млн переглядів), а також з Оксаною Білозір "Горобина ніч" — 1,8 млн. 

Гурт також створює ремікси для молодих співаків (CHEEV, Маша Кондратенко, Максим Бородін) та власні оновлені ремікси які стають трендами TikTok, зокрема, "Ой мамо люблю Гриця", "А калина не верба" та багато інших. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Павло Зібров обурився цинізмом Таїсії Повалій, яка отримала громадянство РФ. Також ми розповідали, що Павло Зібров презентував новий "гімн" кохання, присвячений роз'єднаним серцям.

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