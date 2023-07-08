Зінченко влаштував ніжну фотосесію з вагітною дружиною

Александр Зинченко с семьей. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Украинский футболист Александр Зинченко скоро во второй раз станет отцом. Спортсмен снялся в нежной фотосессии с женой и дочерью.

Фото возлюбленная футболиста, Влада Зинченко, опубликовала в своем Instagram.

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Семейная фотосессия

Александр Зинченко в настоящее время с семьей живет в Лондоне. Спортсмен вместе с беременной женой порадовал сентиментальными фотографиями. На снимках футболист целует живот жены, а дочь забавно реагирует в ожидании будущего брата.

"Когда понимаешь, что нужно будет делиться своими игрушками с кем-то еще", — прокомментировала жена Зинченко фото.

Кстати, дочь спортсмена Ева, родившаяся в 2021 году, также имеет свой Instagram, где можно увидеть ее счастливые фото с родителями.

Александр Зинченко и Влада Седан публично объявили о своих отношениях в 2019 году. Предложение своей любимой Зинченко сделал на поле НСК "Олимпийский". Свадьбу пара сыграла дважды. Сначала была скромная регистрация брака в Великобритании в марте 2020 года, затем была церемония в Украине. На свадьбе пары выступали Дан Балан, Вера Брежнева и Monatik.

Ранее подруга Криштиану Роналду Джорджина Родригез снялась для обложки Harper's Bazaar Saudi Arabia.

Напомним, невеста Роналду Джорджина Родригез вышла на красную дорожку кинофестиваля в Каннах в золотом платье.