Зірка "Довбуша" показав, як готувався до видовищного бою в історичному екшні

Актер Сергей Стрельников. Фото: instagram.com/sergiystrelnikov/

Актер, сыгравший главную роль в ленте "Довбуш" Сергей Стрельников, поразил кадрами подготовки к съемкам. Все трюки актер исполнял самостоятельно.

Видео с репетиции звезда выложил в своих социальных сетях.

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Звезда исторического экшна "Довбуш" Сергей Стрельников сыграл украинского опрышка Олексу Довбуша. На днях Стрельников разместил видео, где показал, как готовился к сцене битвы в финале картины с Казимиром Пшелуским, которого сыграл польский актер Матеуш Костюкевич.

На видео Сергей Стрельников работает вместе с профессиональными каскадерами, которые помогли ему подготовиться к съемкам.

Работа над лентой длилась 10 лет. Планировалось, что в прокат фильм выйдет в мае 2022-го, но из-за полномасштабного вторжения премьеру перенесли.

Главный герой ленты Олекса Довбуш — опришок, герой украинских легенд, известный своим рвением и борьбой за справедливость. Довбуш считается самым прославленным героем Прикарпатья и Гуцульщины XVIII века.

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