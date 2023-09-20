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Звезда "Довбуша" показал, как готовился к зрелищному бою в историческом экшне

20 сентября 2023 15:44
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Зірка "Довбуша" показав, як готувався до видовищного бою в історичному екшні
Актер Сергей Стрельников. Фото: instagram.com/sergiystrelnikov/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актер, сыгравший главную роль в ленте "Довбуш" Сергей Стрельников, поразил кадрами подготовки к съемкам. Все трюки актер исполнял самостоятельно.

Видео с репетиции звезда выложил в своих социальных сетях.

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Звезда исторического экшна "Довбуш" Сергей Стрельников сыграл украинского опрышка Олексу Довбуша. На днях Стрельников разместил видео, где показал, как готовился к сцене битвы в финале картины с Казимиром Пшелуским, которого сыграл польский актер Матеуш Костюкевич.

 

На видео Сергей Стрельников работает вместе с профессиональными каскадерами, которые помогли ему подготовиться к съемкам.

Работа над лентой длилась 10 лет. Планировалось, что в прокат фильм выйдет в мае 2022-го, но из-за полномасштабного вторжения премьеру перенесли.

Главный герой ленты Олекса Довбуш — опришок, герой украинских легенд, известный своим рвением и борьбой за справедливость. Довбуш считается самым прославленным героем Прикарпатья и Гуцульщины XVIII века.

Напомним, стало известно, какой украинский фильм будет бороться за "Оскар".

Ранее Бадоев показал новый тизер фильма о преступлениях россиян.

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