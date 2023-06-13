Звезда фильмов Marvel попал в аварию на автомобильной гонке во Франции

Актер Майкл Фассбендер. Фото: Instagram/fassbenderthebest

Звезда франшизы "Люди Икс" от Marvel, ирландский актер немецкого происхождения Майкл Фассбендер попал в аварию на автомобильной гонке во Франции.

Об этом сообщает издание Deadline.

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Голливудской суперзвезде не покорилась 24-часовая гонка на выносливость Proton Competition в Ле-Мане. 46-летний Майкл не справился с управлением и врезался в ограждение на одном из поворотов всего за несколько минут до конца своего отрезка.

Фассбендер сидел за рулем спортивного автомобиля Porsche 911. Повреждения не удалось устранить, машина не вернулась на трек. Актер не пострадал.

Ранее Фассбендер рассказывал, что еще до карьеры в Голливуде он мечтал участвовать в гонке. Он приложил много усилий, чтобы попасть именно на Proton Competition в Ле-Мане.

У кинозвезды уже есть опыт подобных соревнований. В 2019 году он дебютировал в гонке Porsche Sports Cup Germany, после чего принимал участие в ралли у себя на родине и в гонке Ле-Ман в прошлом году.

О звезде

Первой ролью актера стала роль сержанта Бертона Кристенсона в популярном мини сериале "Братья по оружию". Из последних заметных ролей Майкла — лейтенант Арчи Хикокс "Бесславные ублюдки", Квинт Действий "Центурион", Магнето "Люди Икс: Первый класс", психиатр Карл Юнг "Опасный метод", андроид Дэвид "Прометей".

В 2011 году получил премию на Венецианском кинофестивале за лучшую мужскую роль в фильме "Стыд". Также стал номинантом премии "Золотой глобус" и BAFTA.

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