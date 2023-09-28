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Звезда фильмов о Гарри Поттере родила мальчика: первое фото

28 сентября 2023 15:28
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Звезда фильмов о Гарри Поттере родила мальчика: первое фото
Актриса Бонни Райт с мужем. Фото: instagram.com/thisisbwright
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Бонни Райт, сыгравшая в фильмах о Гарри Поттере сестру Рона и любимую девушку Гарри — Джинни — впервые стала мамой.

Фотографией новорожденного сына 32-летняя актриса поделилась в своем Instagram.

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Рожала дома

Бонни Райт родила первенца больше недели назад, однако поделилась новостью только сейчас. Актриса рассказала, что ее сын Элио Оушен Райт Лококо родился дома, и в посте поблагодарила акушерок, доулу и врача, которые помогали малышу появиться на свет.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by BONNIE WRIGHT (@thisisbwright)

Особую благодарность звезда выразила своему мужу, бизнесмену Эндрю Лококо, который, по ее словам, очень поддерживал ее и помогал.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by BONNIE WRIGHT (@thisisbwright)

"Благодарю, Эндрю! Буквально моя скала во время родов. Когда я так крепко прижималась к тебе, ты даже не нервничал. У Элио нежнейший любящий папа",  написала Бонни в посте.

Напомним, мы сообщали, что умер актер Майкл Хэмбон, исполнитель роли Дамблдора в "Гарри Поттере". Также мы писали, что звезда фильмов о Гарри Поттере поступила в Оксфорд.

 

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