Зірка фільмів про Гаррі Поттера вступила до Оксфорда
Виконавиця ролі Герміони у фільмах про Гаррі Поттера британська акторка Емма Вотсон вступила до одного з найпрестижніших навчальних закладів Сполученого Королівства — Оксфорда. Зірка заочно здобуватиме ступінь магістра.
Про це повідомляє видання The Sun.
Подробиці зіркового навчання
Емма вступила на курс з письменницької майстерності. Навчання триватиме два роки і включатиме, окрім лекцій, одне дослідницьке стажування. Вотсон особисто відвідає лише декілька лекцій. Інші знання кінозірка здобуватиме онлайн.
Керівництво одного з найстаріших та престижних навчальних закладів Європи було проінформоване про те, що Вотсон відвідуватиме курс з охороною, яка супроводжуватиме її під час занять.
Це додаткова міра безпеки, на яку акторка пішла після недавнього нападу сталкера Чада Майкла Бусто, який намагався проникнути до гримерного приміщення акторки під час Тижня моди в Нью-Йорку.
Відзначимо, чоловік був заарештований після інциденту. Ба більше — він раніше переслідував іншу зірку, голлівудську акторку та блогерку Дрю Беррімор.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Емма Вотсон закрутила новий роман. Також ми розповідали, що зірка "Гаррі Поттера" розійшлась з сином британського мільярдера.