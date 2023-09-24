Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Зірка фільмів про Гаррі Поттера вступила до Оксфорда arrow

Зірка фільмів про Гаррі Поттера вступила до Оксфорда

24 вересня 2023 11:18
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Зірка фільмів про Гаррі Поттера вступила до Оксфорда
Британська акторка Емма Вотсон. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Виконавиця ролі Герміони у фільмах про Гаррі Поттера британська акторка Емма Вотсон вступила до одного з найпрестижніших навчальних закладів Сполученого Королівства — Оксфорда. Зірка заочно здобуватиме ступінь магістра.

Про це повідомляє видання The Sun. 

Читайте також:

Подробиці зіркового навчання

Емма вступила на курс з письменницької майстерності. Навчання триватиме два роки і включатиме, окрім лекцій, одне дослідницьке стажування. Вотсон особисто відвідає лише декілька лекцій. Інші знання кінозірка здобуватиме онлайн. 

Керівництво одного з найстаріших та престижних навчальних закладів Європи було проінформоване про те, що  Вотсон відвідуватиме курс з охороною, яка супроводжуватиме її під час занять.

Оксфорд
Оксфордський університет. Фото: Google

Це додаткова міра безпеки, на яку акторка пішла після недавнього нападу сталкера Чада Майкла Бусто, який намагався проникнути до гримерного приміщення акторки під час Тижня моди в Нью-Йорку. 

Відзначимо, чоловік був заарештований після інциденту. Ба більше — він раніше переслідував іншу зірку, голлівудську акторку та блогерку Дрю Беррімор.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Емма Вотсон закрутила новий роман. Також ми розповідали, що зірка "Гаррі Поттера" розійшлась з сином британського мільярдера.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Багато чого везу: Зеленський розповів Новини.LIVE про свої враження від візиту до США

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз