Зірка фільмів про Гаррі Поттера вступила до Оксфорда

Британська акторка Емма Вотсон. Фото: Google

Виконавиця ролі Герміони у фільмах про Гаррі Поттера британська акторка Емма Вотсон вступила до одного з найпрестижніших навчальних закладів Сполученого Королівства — Оксфорда. Зірка заочно здобуватиме ступінь магістра.

Про це повідомляє видання The Sun.

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Подробиці зіркового навчання

Емма вступила на курс з письменницької майстерності. Навчання триватиме два роки і включатиме, окрім лекцій, одне дослідницьке стажування. Вотсон особисто відвідає лише декілька лекцій. Інші знання кінозірка здобуватиме онлайн.

Керівництво одного з найстаріших та престижних навчальних закладів Європи було проінформоване про те, що Вотсон відвідуватиме курс з охороною, яка супроводжуватиме її під час занять.

Оксфордський університет. Фото: Google

Це додаткова міра безпеки, на яку акторка пішла після недавнього нападу сталкера Чада Майкла Бусто, який намагався проникнути до гримерного приміщення акторки під час Тижня моди в Нью-Йорку.

Відзначимо, чоловік був заарештований після інциденту. Ба більше — він раніше переслідував іншу зірку, голлівудську акторку та блогерку Дрю Беррімор.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Емма Вотсон закрутила новий роман. Також ми розповідали, що зірка "Гаррі Поттера" розійшлась з сином британського мільярдера.