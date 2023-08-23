Звезда фильмов о Гарри Поттере получила новую роль в "черной" комедии: подробности
Ирландская актриса Эванна Линч, которая стала известна благодаря роли Луны Лавгуд в фильмах о Гарри Поттере, получила новую роль. 32-летняя звезда появится в "черной" комедии с рабочим названием Influenced.
Об этом сообщает издание Variety.
Звезда поттерианы будет смешить зрителей
На написание создателей будущего фильма вдохновил роман писателя Оскара Уайлда "Портрет Дориана Грея". Актриса превратится на киноэкранах продавщицу-консультанта магазина косметики по имени Дора. Девушка мечтает стать инфлюенсером. Поэтому чем безжалостнее она становится в погоне за популярностью, тем более обезображенными становятся ее фото в соцсетях.
Съемки фильма пройдут в следующем году в Великобритании и Италии. Продюсерами проекта стали Джонни Чен и Ламия Наеб Сент Хиллер. Режиссером и сценаристом фильма выступил Ник Уайлд.
"Ник написал смелый сценарий, ярко иллюстрирующий медленную психическую и моральную деградацию, постигающую человека, теряющего ввиду грань между реальностью и отфильтрованной воображаемой жизнью", — прокомментировала работу в новом проекте Линч.
"Подружка" Гарри Поттера также отметила, что предстоящая лента расскажет историю о повседневной ловушке, которую мало кто может избежать в реальных условиях. Сюжет фильма актриса назвала интересным, мрачным и зловещим.
Напомним, ранее мы писали, что беременная звезда "Гарри Поттера" Бонни Райт насладилась отпуском со своим мужем. Также мы рассказывали, что актер Дэниел Рэдклифф принес новорожденного сына на голливудскую забастовку.