Звезда фильмов о Гарри Поттере получила новую роль в "черной" комедии: подробности

Актриса Эванна Линч. Фото: Google

Ирландская актриса Эванна Линч, которая стала известна благодаря роли Луны Лавгуд в фильмах о Гарри Поттере, получила новую роль. 32-летняя звезда появится в "черной" комедии с рабочим названием Influenced.

Об этом сообщает издание Variety.

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На написание создателей будущего фильма вдохновил роман писателя Оскара Уайлда "Портрет Дориана Грея". Актриса превратится на киноэкранах продавщицу-консультанта магазина косметики по имени Дора. Девушка мечтает стать инфлюенсером. Поэтому чем безжалостнее она становится в погоне за популярностью, тем более обезображенными становятся ее фото в соцсетях.

Съемки фильма пройдут в следующем году в Великобритании и Италии. Продюсерами проекта стали Джонни Чен и Ламия Наеб Сент Хиллер. Режиссером и сценаристом фильма выступил Ник Уайлд.

"Ник написал смелый сценарий, ярко иллюстрирующий медленную психическую и моральную деградацию, постигающую человека, теряющего ввиду грань между реальностью и отфильтрованной воображаемой жизнью", — прокомментировала работу в новом проекте Линч.

"Подружка" Гарри Поттера также отметила, что предстоящая лента расскажет историю о повседневной ловушке, которую мало кто может избежать в реальных условиях. Сюжет фильма актриса назвала интересным, мрачным и зловещим.

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