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Зірка фільмів про Гаррі Поттера отримала нову роль у "чорній" комедії: подробиці

23 серпня 2023 09:05
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Зірка фільмів про Гаррі Поттера отримала нову роль у "чорній" комедії: подробиці
Акторка Еванна Лінч.Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Ірландська акторка Еванна Лінч, яка стала відома завдяки ролі Луни Лавґуд у фільмах про Гаррі Поттера, отримала нову роль. 32-річна зірка з'явиться  у "чорній" комедії з робочою назвою Influenced.

Про це повідомляє видання Variety.

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На написання творців майбутнього фільму надихнув роман письменника Оскара Вайлда "Портрет Доріана Грея". Акторка перевтілиться на кіноекранах продавчиню-консультанта магазину косметики на ім'я Дора. Дівчина мріє стати інфлюєнсеркою. Тож чим безжальніша вона стає в гонитві за популярністю, тим більше спотвореними стають її фото в соцмережах.

Зйомки стрічки пройдуть наступного року у Великій Британії та Італії. Продюсерами проєкт стали Джонні Чен та Ламія Наєб Сент Гілер. Режисером та сценаристом фільму виступив Нік Вайлд.

"Нік написав сміливий сценарій, який яскраво ілюструє повільну психічну і моральну деградацію, яка осягає людину, яка втрачає на увазі грань між реальністю і відфільтрованим уявним життям", — прокоментувала роботу в новому проєкту Лінч.

"Подружка" Гаррі Поттера також відзначила, що майбутня стрічка розкаже історію про повсякденну пастку, яку мало хто може уникнути в реальних умовах. Сюжет фільму акторка назвала цікавим, похмурим та  зловісним.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Evanna Lynch (@evannalynch)

Нагадаємо, раніше ми писали, що вагітна зірка "Гаррі Поттера" Бонні Райт насолодилася відпусткою зі своїм чоловіком. Також ми розповідали, що актор Деніел Редкліфф приніс новонародженого сина на голлівудський страйк.

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