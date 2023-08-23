Зірка фільмів про Гаррі Поттера отримала нову роль у "чорній" комедії: подробиці

Акторка Еванна Лінч.Фото: Google

Ірландська акторка Еванна Лінч, яка стала відома завдяки ролі Луни Лавґуд у фільмах про Гаррі Поттера, отримала нову роль. 32-річна зірка з'явиться у "чорній" комедії з робочою назвою Influenced.

Про це повідомляє видання Variety.

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На написання творців майбутнього фільму надихнув роман письменника Оскара Вайлда "Портрет Доріана Грея". Акторка перевтілиться на кіноекранах продавчиню-консультанта магазину косметики на ім'я Дора. Дівчина мріє стати інфлюєнсеркою. Тож чим безжальніша вона стає в гонитві за популярністю, тим більше спотвореними стають її фото в соцмережах.

Зйомки стрічки пройдуть наступного року у Великій Британії та Італії. Продюсерами проєкт стали Джонні Чен та Ламія Наєб Сент Гілер. Режисером та сценаристом фільму виступив Нік Вайлд.

"Нік написав сміливий сценарій, який яскраво ілюструє повільну психічну і моральну деградацію, яка осягає людину, яка втрачає на увазі грань між реальністю і відфільтрованим уявним життям", — прокоментувала роботу в новому проєкту Лінч.

"Подружка" Гаррі Поттера також відзначила, що майбутня стрічка розкаже історію про повсякденну пастку, яку мало хто може уникнути в реальних умовах. Сюжет фільму акторка назвала цікавим, похмурим та зловісним.

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