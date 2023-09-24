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Звезда фильмов о Гарри Поттере поступила в Оксфорд

24 сентября 2023 11:18
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Звезда фильмов о Гарри Поттере поступила в Оксфорд
Британская актриса Эмма Уотсон. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Исполнительница роли Гермионы в фильмах о Гарри Поттере, британская актриса Эмма Уотсон, поступила в одно из самых престижных учебных заведений Соединенного Королевства — Оксфорд. Звезда будет заочно приобретать степень магистра.

Об этом сообщает издание The Sun.

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Подробности звездного обучения

Эмма поступила на курс по писательскому мастерству. Учеба продлится два года и включает, кроме лекций, одну исследовательскую стажировку. Уотсон лично посетит всего несколько лекций. Другие знания кинозвезда будет приобретать онлайн.

Руководство одного из старейших и престижных учебных заведений Европы было проинформировано о том, что Уотсон посетит курс с охраной, которая будет сопровождать ее во время занятий.

Оксфорд
Оксфордский институт. Фото: Google

Это дополнительная мера безопасности, на которую актриса пошла после недавнего нападения сталкера Чада Майкла Бусто, пытавшегося проникнуть в гримерное помещение актрисы во время Недели моды в Нью-Йорке.

Отметим, мужчина был арестован после инцидента. Более того — он раньше преследовал другую звезду, голливудскую актрису и блогершу Дрю Бэрримор.

Напомним, ранее мы писали, что Эмма Уотсон закрутила новый роман. Также мы рассказывали, что звезда Гарри Поттера разошлась с сыном британского миллиардера.

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