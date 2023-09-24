Звезда фильмов о Гарри Поттере поступила в Оксфорд
Исполнительница роли Гермионы в фильмах о Гарри Поттере, британская актриса Эмма Уотсон, поступила в одно из самых престижных учебных заведений Соединенного Королевства — Оксфорд. Звезда будет заочно приобретать степень магистра.
Об этом сообщает издание The Sun.
Подробности звездного обучения
Эмма поступила на курс по писательскому мастерству. Учеба продлится два года и включает, кроме лекций, одну исследовательскую стажировку. Уотсон лично посетит всего несколько лекций. Другие знания кинозвезда будет приобретать онлайн.
Руководство одного из старейших и престижных учебных заведений Европы было проинформировано о том, что Уотсон посетит курс с охраной, которая будет сопровождать ее во время занятий.
Это дополнительная мера безопасности, на которую актриса пошла после недавнего нападения сталкера Чада Майкла Бусто, пытавшегося проникнуть в гримерное помещение актрисы во время Недели моды в Нью-Йорке.
Отметим, мужчина был арестован после инцидента. Более того — он раньше преследовал другую звезду, голливудскую актрису и блогершу Дрю Бэрримор.
Напомним, ранее мы писали, что Эмма Уотсон закрутила новый роман. Также мы рассказывали, что звезда Гарри Поттера разошлась с сыном британского миллиардера.