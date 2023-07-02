Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Звезда фильма "Дьявол носит Prada" призвал актеров "натуралов" чаще играть геев arrow

Звезда фильма "Дьявол носит Prada" призвал актеров "натуралов" чаще играть геев

2 июля 2023 10:00
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Звезда фильма "Дьявол носит Prada" призвал актеров "натуралов" чаще играть геев
Кадр из фильма "Дьявол носит Prada". Фото: Barry Wetcher
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Титулованный американский актер, обладатель двух премий "Золотой глобус", Стэнли Туччи, у многих зрителей ассоциируется с ролями, в которых кинозвезда превратился в гея. 62-летний Туччи дал новое интервью, в котором рассказал, как это повлияло на его жизнь.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Читайте также:

Звездное признание

Туччи рассказал о своем твердом убеждении, что актеры не должны ограничиваться ролями, соответствующими их собственной ориентации. В то же время интервьюер спросила, как он отреагировал, когда люди критиковали его за роль гея в фильме "Супернова". В нем Стэнли снялся вместе со своим другом Колином Фертом.

"Мне всегда очень льстит, когда мужчины геи подходят ко мне и говорят о моей роли в фильмах "Дьявол носит Prada" или "Супернова" и говорят, что я сделал это правильно. Потому что часто это делается неправильно. Я действительно верю, как актер, что мы должны играть разных людей", — сказал Туччи.

Стэнли заявил, что актерам с так называемой традиционной ориентацией не следует бояться перевоплощаться в кино в ЛГБТиК+ персонажей. Также звезда добавил, что он чувствует себя гораздо безопаснее на сцене, чем в реальной жизни.

Туччи воспитывает пятерых детей. Старших троих родила его первая жена, умершая от онкологии в апреле 2009 года. С 2012-го Стэнли женат на литературном агенте Фелисити Блант.

Напомним, ранее мы писали, что первый украинский ЛГБТ+ и квир кинофестиваль Sunny Bunny объявил победителей. Также мы рассказывали, что звезду фильма "Чудо-женщина", израильскую актрису и модель Галь Гадот захейтили в соцсетях из-за посещения ЛГБТ-прайда.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

None

Новые коммунальные тарифы, цены на бензин, пенсии и штрафы: что ждет украинцев с 1 июля

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз