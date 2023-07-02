Звезда фильма "Дьявол носит Prada" призвал актеров "натуралов" чаще играть геев

Кадр из фильма "Дьявол носит Prada". Фото: Barry Wetcher

Титулованный американский актер, обладатель двух премий "Золотой глобус", Стэнли Туччи, у многих зрителей ассоциируется с ролями, в которых кинозвезда превратился в гея. 62-летний Туччи дал новое интервью, в котором рассказал, как это повлияло на его жизнь.

Об этом сообщает издание The Guardian.

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Туччи рассказал о своем твердом убеждении, что актеры не должны ограничиваться ролями, соответствующими их собственной ориентации. В то же время интервьюер спросила, как он отреагировал, когда люди критиковали его за роль гея в фильме "Супернова". В нем Стэнли снялся вместе со своим другом Колином Фертом.

"Мне всегда очень льстит, когда мужчины геи подходят ко мне и говорят о моей роли в фильмах "Дьявол носит Prada" или "Супернова" и говорят, что я сделал это правильно. Потому что часто это делается неправильно. Я действительно верю, как актер, что мы должны играть разных людей", — сказал Туччи.

Стэнли заявил, что актерам с так называемой традиционной ориентацией не следует бояться перевоплощаться в кино в ЛГБТиК+ персонажей. Также звезда добавил, что он чувствует себя гораздо безопаснее на сцене, чем в реальной жизни.

Туччи воспитывает пятерых детей. Старших троих родила его первая жена, умершая от онкологии в апреле 2009 года. С 2012-го Стэнли женат на литературном агенте Фелисити Блант.

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