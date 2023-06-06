Звезда Гарри Поттера актриса Эмма Уотсон закрутила новый роман: кто избранник

Британская актриса Эмма Уотсон. Фото: Google

Недавно стало известно, что британская актриса Эмма Уотсон, известная по роли Гермионы в фильмах о Гарри Поттере, разошлась с бойфрендом, сыном британского магната моды и миллиардера Филиппа Грина, Брендон Грином. С ним кинозвезда встречалась полтора года. Теперь стало известно, кто стал новым избранником 33-летней знаменитости.

Об этом сообщает издание The Sun.

Читайте также:

Подробности

Накануне актрису заметили в Венеции (Италия) на свидании с неизвестным мужчиной. Парочка воспользовалась услугами водного такси и вместе ужинала в ресторане.

Британские журналисты идентифицировали личность незнакомца. Им оказался американский бизнесмен Райан Уолш.

"Эмми нравятся парни, уровень интеллекта которых соответствует ее собственному. Она очень умная женщина и выбирает умных мужчин. Судя по всему, Эмми нравится проводить с Райаном свое время", — сообщил инсайдер изданию.

Следует отметить, что среди мужчин звезды Гарри Поттера также были технический директор Уильям Найт и американский разработчик Брендан Ирибе.

Эмма Уотсон с новым бойфрендом. Фото: The Sun

Эмма Уотсон с новым бойфрендом. Фото: The Sun

Напомним, ранее мы писали, что актер Дэниел Рэдклифф, известный по роли Гарри Поттера, впервые стал отцом. Также мы рассказывали, сколько британская писательница Джоан Роулинг получила за разрешение телевизионщикам снять сериал о Гарри Поттере.