Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Звезда Гарри Поттера актриса Эмма Уотсон закрутила новый роман: кто избранник arrow

Звезда Гарри Поттера актриса Эмма Уотсон закрутила новый роман: кто избранник

6 июня 2023 12:03
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Звезда Гарри Поттера актриса Эмма Уотсон закрутила новый роман: кто избранник
Британская актриса Эмма Уотсон. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Недавно стало известно, что британская актриса Эмма Уотсон, известная по роли Гермионы в фильмах о Гарри Поттере, разошлась с бойфрендом, сыном британского магната моды и миллиардера Филиппа Грина, Брендон Грином. С ним кинозвезда встречалась полтора года. Теперь стало известно, кто стал новым избранником 33-летней знаменитости.

Об этом сообщает издание The Sun.

Читайте также:

Подробности

Накануне актрису заметили в Венеции (Италия) на свидании с неизвестным мужчиной. Парочка воспользовалась услугами водного такси и вместе ужинала в ресторане.

Британские журналисты идентифицировали личность незнакомца. Им оказался американский бизнесмен Райан Уолш.

"Эмми нравятся парни, уровень интеллекта которых соответствует ее собственному. Она очень умная женщина и выбирает умных мужчин. Судя по всему, Эмми нравится проводить с Райаном свое время", — сообщил инсайдер изданию.

Следует отметить, что среди мужчин звезды Гарри Поттера также были технический директор Уильям Найт и американский разработчик Брендан Ирибе.

Эмма Уотсон с новым бойфрендом. Фото: The Sun
Эмма Уотсон с новым бойфрендом. Фото: The Sun

Напомним, ранее мы писали, что актер Дэниел Рэдклифф, известный по роли Гарри Поттера, впервые стал отцом. Также мы рассказывали, сколько британская писательница Джоан Роулинг получила за разрешение телевизионщикам снять сериал о Гарри Поттере.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас