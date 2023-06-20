Звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон похвасталась стройной фигурой в купальнике

Актриса Эмма Уотсон. Фото: instagram.com/fashion_emmawatson/

Звезда фильмов о "Гарри Поттере" Эмма Уотсон поразила роскошной физической формой. Актриса снялась в промокампании модного бренда.

Об этом пишет Daily Mail.

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Актриса, сыгравшая Гермиону в Гарри Поттере, Эмма Уотсон показала подтянутое тело в рекламе Prada Beauty. На фото Эмма держит доску для серфинга, позирует в купальнике и на яхте.

Реклама вышла после новости о новом романе Уотсон с американским бизнесменом.

Недавно стало известно, что Эмма Уотсон разошлась с бойфрендом, сыном британского магната моды и миллиардера Филиппа Грина, Брэндон Грином. С ним кинозвезда встречалась полтора года.

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