Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон похвасталась стройной фигурой в купальнике arrow

Звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон похвасталась стройной фигурой в купальнике

20 июня 2023 12:42
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон похвасталась стройной фигурой в купальнике
Актриса Эмма Уотсон. Фото: instagram.com/fashion_emmawatson/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Звезда фильмов о "Гарри Поттере" Эмма Уотсон поразила роскошной физической формой. Актриса снялась в промокампании модного бренда.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Соблазнительная серфингистка

Актриса, сыгравшая Гермиону в Гарри Поттере, Эмма Уотсон показала подтянутое тело в рекламе Prada Beauty. На фото Эмма держит доску для серфинга, позирует в купальнике и на яхте.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by Emma Watson (@emmaa.watsonn)

Реклама вышла после новости о новом романе Уотсон с американским бизнесменом.

Недавно стало известно, что Эмма Уотсон разошлась с бойфрендом, сыном британского магната моды и миллиардера Филиппа Грина, Брэндон Грином. С ним кинозвезда встречалась полтора года.

Напомним, звезда реалити-шоу Ким Кардашьян представила новую коллекцию собственного бренда SKIMS. Знаменитость устроила импровизированную презентацию нового наряда.

Ранее актриса и певица Дженнифер Лопес известна своими аппетитными формами. На этот раз во всей красе продемонстрировала свои прелести в рекламе бальзамы по уходу за ягодицами.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас