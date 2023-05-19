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Звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон разошлась с сыном британского миллиардера

19 мая 2023 11:02
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон разошлась с сыном британского миллиардера
Британская актриса Эмма Уотсон. Фото: Flickr
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Британская актриса Эмма Уотсон, известная по роли Гермионы в фильмах о Гарри Поттере, разошлась с бойфрендом. С Брэндон Грином, сыном британского магната моды и миллиардера Филиппа Грина, кинозвезда встречалась полтора года.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Подробности расставания

33-летняя актриса и 29-летний сын миллиардера развелись еще в начале года, впрочем, удачно скрывали этот факт. По словам источников издания, на рождественских праздниках Эмма и Брэндон познакомили друг друга со своими родителями. Впрочем, до помолвки дело так и не дошло. Звездная пара разошлась, хотя в своих соцсетях ни Уотсон, ни Грин об этом не сообщили.

Эмма Уотсон и Брэндон Грин. Фото: Daily Mail

До знакомства с Уотсон, Грин имел репутацию любителя вечеринок и раньше встречался с несколькими моделями. Однажды его поймали, когда он поглаживал ягодицы супермодели Кейт Мосс во время отдыха в Карибском море.

Однако в последнее время Брэндон продемонстрировал интерес к добрым делам, в частности, к биоразнообразию и океанам. А его друзья называли парня "вежливым и умным".

Управляя новой технологической инвестиционной компанией, Брэндон казался хорошим партнером для Уотсона, серьезно настроенной женщины, получившей степень в университете Брауна.

Брэндон Грин с отцом. Фото: Daily Mail

Напомним, ранее мы писали, что первый муж американской певицы Бритни Спирс отомстил ей и сыграл свадьбу. Также мы рассказывали, что певица Шер разошлась с бойфрендом, который младше ее на 40 лет.

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