Звезда "Голос.Дети" с миллионами просмотров в сети посетит сцену “Голоса країни-13”

Певица Вероника Коваленко. Фото: менеджмент проекта

В это воскресенье в 21:00 на телеканале "1+1 Украина" состоится трансляция третьего эпизода европейского сезона "Голоса страны-13". Новый сезон снимается в Варшаве при поддержке польских партнеров.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент проекта.

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Запоет на шоу звезда "Голос.Дети" Вероника Коваленко. Девушка попала в проект в 13-летие в команду MONATIK, тогда видео будущей певицы с выступлением на "слепых прослушиваниях" набрало около 20 миллионов просмотров в YouTube. Девушку начали узнавать на улицах. Окрыленная успехом Вероника начала вести собственный музыкальный блог и сейчас имеет около миллиона подписчиков.

"Сегодня я снова вернулась на "Голос країни", чтобы показать, что я не только голос соцсетей. После "Голос. Дети-4" я получила большое количество положительных отзывов. Это дало мне толчок двигаться именно в направлении творчества. Я хочу, чтобы люди увидели меня и знали, какая я не только по видео в соц.сетях, потому что большинство людей узнает мой голос. Мечтаю показать, чему я научилась за эти годы", — говорит Вероника.

Зажигать сцену "Голоса країни" в воскресенье будет уличный музыкант Панченко Роман, год назад растопивший сердце лидера группы Coldplay Криса Мартина. Парень играл на улице в то время, когда к нему подошел Крис и пригласил выступить на стадионе с украинской песней.

Панченко Роман. Фото: менеджмент проекта

"Год назад произошло самое яркое событие моей жизни. Я играл на улице и ко мне подошел Крис Мартин из группы Coldplay. Он познакомился со мной и предложил выступить на стадионе для фанатов группы. Он хотел, чтобы мы спели именно украинскую песню, поэтому мы выбрали хит группы Океан Эльзы "Обійми". Тогда я понял, что нужно писать свои собственные песни, музыку, творить и открывать свою душу людям, чтобы вдохновлять их", — говорит Роман.

Во время эфира Роман споет песню Coldplay "A Sky Full Of Stars".

Ранее бэквокалистка Джамалы пришла на "Голос країни".

Напомним, стало известно, как тренеры шоу "Голос країни" добираются на съемки в Варшаву.