Звезда "Игры престолов" официально заявила о разводе с поппевом

Джо Джонас и Софи Тернер. Фото: instagram.com/sophiet/

Софи Тернер и Джо Джонас подтвердили, что собираются развестись после четырех лет брака. В совместном заявлении 27-летняя актриса и 34-летний певец заявили, что их разрыв был "общим решением".

Об этом написала в Instagram Софи.

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"После четырех прекрасных лет мы взаимно согласились расторгнуть наш брак мирным путем. Есть много спекулятивных историй о том, почему, но на самом деле это общее решение, и мы искренне надеемся, что все смогут уважать наши желания относительно конфиденциальности для нас и наших детей", — говорится в сообщении.

Близкая подруга Софи рассказала, что звезда "Игры престолов" чувствует себя как в ловушке в браке с поп-певцом Джо Джонасом и сожалеет о том, что "пропустила" свои молодые, беззаботные годы после того, как вышла из него замуж и родила двоих детей в молодом возрасте.

Друг Софи рассказал, что у пары начались проблемы в прошлое Рождество и что она рассталась с ним в начале этого лета.

"Софи чувствует, что она только просыпается. Она стала известна в очень юном возрасте, потом вышла замуж и родила детей в молодом возрасте, и никогда беззаботно не развлекалась с друзьями. Она чувствует, что ее жизнь застопорилась после "Игры престолов", как и ее личная жизнь. С тех пор как появились дети, она чувствует себя в ловушке. Она единственный человек в ее группе друзей, которая замужем и имеет двоих детей. Теперь она чувствует, что хочет наверстать время, которое потеряла в молодости. Джо хочет более спокойной жизни, но она не готова к этому, потому что чувствует, что у нее даже не было подростковой жизни", — добавил друг актрисы.

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