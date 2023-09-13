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Звезда "Игры престолов" после новости о разводе изменилась до неузнаваемости

13 сентября 2023 16:15
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Звезда "Игры престолов" после новости о разводе изменилась до неузнаваемости
Актриса Софи Тернер. Фото: instagram.com/sophiet/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актрису Софи Тернер увидели впервые после того, как на прошлой неделе ее муж Джо Джонас подал на развод после четырех лет брака и двоих детей. Пара обратилась к медиа в совместном заявлении в Instagram.

Об этом пишет Daily Mail.

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27-летняя английская актриса, наиболее известная своей ролью Сансы Старк в "Игре престолов", похоже, сосредоточилась на работе, ее видели на съемках новой драмы "Жоан" в Испании.

 

Софи Тернер. Фото: Splash News
Софи Тернер. Фото: Splash News

 

Софи Тернер. Фото: Splash News
Софи Тернер. Фото: Splash News

Софи видели во время перекура. Двукратную обладательницу премии "Эмми" было почти неузнать, поскольку она надела платиновый светлый парик боб и имела яркий грим и огромную временную татуировку на спине.

Звезда играет печально известную воровку драгоценностей Джоан Геннингтон.

У Софи и бывшего мужа две дочери, младшая родилась в июле 2022 года.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by SOPHIETURNER (@sophiet)

Ранее Джо Джонаса связывали со многими звездами, включая Тейлор Свифт, Джиджи Хадид и Эшли Грин. Софи и Джо обручились в мае, и в июне 2019 года они провели пару свадебных церемоний в Лас-Вегасе и на юге Франции. В июле 2020 года родилась их первая дочка.

В 2020 году актриса с теплотой рассказала о своих отношениях с Джонасом во время интервью Elle.

"Мне нравится быть замужем. Я думаю, что это замечательно. Я уверена, что у нас будут свои проблемы и всякое. Но сейчас это как безопасность — это все. Он такой красивый, талантливый, веселый, харизматичный. Мне действительно посчастливилось быть замужем за ним, и то, что кто-то, как он, хочет быть рядом со мной и проводить со мной время", — сказала она.

Напомним, мы писали о шокирующих подробностях частной переписки актера Войтенка с экс-женой.

Ранее экс-жена Кевина Костнера уехала из его имения в крошечный дом по соседству.

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