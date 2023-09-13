Звезда "Игры престолов" после новости о разводе изменилась до неузнаваемости

Актриса Софи Тернер. Фото: instagram.com/sophiet/

Актрису Софи Тернер увидели впервые после того, как на прошлой неделе ее муж Джо Джонас подал на развод после четырех лет брака и двоих детей. Пара обратилась к медиа в совместном заявлении в Instagram.

Об этом пишет Daily Mail.

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27-летняя английская актриса, наиболее известная своей ролью Сансы Старк в "Игре престолов", похоже, сосредоточилась на работе, ее видели на съемках новой драмы "Жоан" в Испании.

Софи Тернер. Фото: Splash News

Софи Тернер. Фото: Splash News

Софи видели во время перекура. Двукратную обладательницу премии "Эмми" было почти неузнать, поскольку она надела платиновый светлый парик боб и имела яркий грим и огромную временную татуировку на спине.

Звезда играет печально известную воровку драгоценностей Джоан Геннингтон.

У Софи и бывшего мужа две дочери, младшая родилась в июле 2022 года.

Ранее Джо Джонаса связывали со многими звездами, включая Тейлор Свифт, Джиджи Хадид и Эшли Грин. Софи и Джо обручились в мае, и в июне 2019 года они провели пару свадебных церемоний в Лас-Вегасе и на юге Франции. В июле 2020 года родилась их первая дочка.

В 2020 году актриса с теплотой рассказала о своих отношениях с Джонасом во время интервью Elle.

"Мне нравится быть замужем. Я думаю, что это замечательно. Я уверена, что у нас будут свои проблемы и всякое. Но сейчас это как безопасность — это все. Он такой красивый, талантливый, веселый, харизматичный. Мне действительно посчастливилось быть замужем за ним, и то, что кто-то, как он, хочет быть рядом со мной и проводить со мной время", — сказала она.

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