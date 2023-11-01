Звезда "Игры престолов" снялась в изысканной фотосессии и рассказала, чего боялась больше смерти

Актриса Эмилия Кларк. Фото: Harper's Bazaar

Актриса Эмилия Кларк снялась в стильной фотосессии. Звезда "Игры престолов" призналась, что "больше боялась быть уволенной, чем умереть", когда ее госпитализировали с кровоизлиянием в мозг.

Об этом пишет Harper's Bazaar.

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В интервью изданию Эмилия поделилась, что чувствовала, когда ей был поставлен диагноз — субарахноидальная аневризма.

Актриса Эмилия Кларк. Фото: Harper's Bazaar

Актриса Эмилия Кларк. Фото: Harper's Bazaar

Актриса Эмилия Кларк. Фото: Harper's Bazaar

Актриса Эмилия Кларк. Фото: Harper's Bazaar

Актриса Эмилия Кларк. Фото: Harper's Bazaar

Актриса Эмилия Кларк. Фото: Harper's Bazaar

Актриса Эмилия Кларк. Фото: Harper's Bazaar

"Я не боялась смерти. Боялась увольнения! Я решила: "Это не то, что одолеет меня". Я никогда не поддавалась чувству "Почему я?". Это отстой. Я просто думала — надо вернуться. Если честно, то все это заставило меня чувствовать себя очень жалкой, как будто я была сломана, будто продюсеры считают меня ненадежным человеком, которого они наняли. Но если бы у меня не было кровоизлияния в мозг, я могла бы превратиться в старую дурочку, которая не видит реальности, живя в Голливуде. Теперь я гораздо лучше осознаю, что происходит. Я не переживаю о неудачах — я преуспеваю благодаря неудачам! Если что-то идет не так, я всегда думаю, что могу это исправить. Больно, страшно, но потом можно все",— говорит актриса.

Для фотосессии Эмилия примерила стильные наряды и украшения.

Эмилия вернулась к актерской деятельности в этом году, сделав многолетний перерыв.

В эссе, которое она написала для The New Yorker в 2019 году, Эмилия рассказала, что у нее произошло субарахноидальное кровоизлияние, вызванное разрывом аневризмы, а затем афазия.

Она также поделилась, что ее многочисленные заболевания мозга привели к тому, что она не могла сказать даже своего имени.

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