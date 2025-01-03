Игра в кальмара 2 — актер Пак Сун Хун опубликовал обложку фильма для взрослых

Кадры из сериала "Игра в кальмара". Фото: instagram.com/netflix

Южнокорейский актер Пак Сун Хун, сыгравший трансгендерного игрока 120 во втором сезоне сериала "Игра в кальмара", попал в громкий скандал. Звезда опубликовал в Instagram обложку фильма для взрослых с обнаженными женщинами.

Об этом сообщает Fiction Horizon.

Читайте также:

Детали скандала

30 декабря пользователи соцсетей стали распространять скриншот из Instagram Пак Сун Хуна. В его сообщении был постер фильма для взрослых, стилизованный под сериал "Игра в кальмара".

На нем были изображены обнаженные женщины, с элементами костюмов героев "Игры в кальмара". Агентство Пак Сун Хуна "BH Entertainment" официально прокомментировало эту ситуацию.

"На фоне потока прямых сообщений в Instagram Пак Сун Хуна сообщаем, что он случайно нажал не ту кнопку во время проверки сообщений, что привело к загрузке изображения. Сам актер был шокирован и быстро удалил пост. Однако он глубоко сожалеет, что допустил такую ошибку. Мы позаботимся о том, чтобы это не повторилось, проявляя большую осторожность", — говорится в сообщении.

Многие поклонники сериала заметили, что поделиться сообщением в своей истории одним нажатием кнопки невозможно. Обстоятельства до сих пор остаются загадкой, но многие считают, что он хотел загрузить историю на свой личный аккаунт и случайно опубликовал ее на основном.

Напомним, ранее мы писали, что критики захейтили второй сезон "Игры в кальмара". Также мы рассказывали, что в Google презентовали игру по мотивам "Игры в кальмара".