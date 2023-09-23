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Звезда "Кайдашей" рассказал, как подловил россиян на краже культового украинского сериала

23 сентября 2023 13:07
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Звезда "Кайдашей" рассказал, как подловил россиян на краже культового украинского сериала
Актер Григорий Бакланов. Фото: instagram.com/baklanov.gr/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Звезда сериала "Поймать Кайдаша" актер Григорий Бакланов первым заметил, что россияне транслируют на собственных пиратских ресурсах украинский продукт. Они перевели сериал "Поймать Кайдаша" и даже создали для него собственные постеры.

Как подловил россиян на краже, Бакланов рассказал в интервью OBOZREVATEL.

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Культуру не перекроешь забором

Григорий увидел украинский контент на русских ресурсах год назад. Когда вместе с коллегами-актерами устраивал благотворительные показы сериалов, чтобы собрать деньги на фронт.

"Мне нужно было скачать материал для очередной встречи — и наткнулся на это. Несколько наших сериалов, которые были очень примитивно продублированы по-русски и, судя по комментариям, имели много просмотров. Там был и наш сериал, и "Первые ласточки", и другие проекты. Интересно, что раньше россияне нас упрекали, что без их кино нам нечего будет смотреть. А оказалось наоборот. Я думаю, что нам на самом деле это только в плюс. Потому что культуру не перекроешь забором. Здесь или они нас, или мы их", — убежден Бакланов.

 

Также Григорий вспомнил, как в юные годы русских актеров ему ставили в пример.

"Когда мы учились в университете, нам говорили, что здесь есть российские актеры — и они показывают класс. На них, мол, надо равняться. Всегда нам ставили в пример их. Попал в кадр с каким-то русским, значит, тебе повезло: сможешь открыть для себя невероятные азы мастерства. Но на практике мы видели, что это не всегда так. Иногда, а то и очень часто, их приглашали чисто из-за их гражданства. А не за профессионализм", — говорит актер.

Напомним, стало известно, какой украинский фильм будет бороться за "Оскар".

Ранее Бадоев показал новый тизер фильма о преступлениях россиян.

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