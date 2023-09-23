Звезда "Кайдашей" рассказал, как подловил россиян на краже культового украинского сериала
Звезда сериала "Поймать Кайдаша" актер Григорий Бакланов первым заметил, что россияне транслируют на собственных пиратских ресурсах украинский продукт. Они перевели сериал "Поймать Кайдаша" и даже создали для него собственные постеры.
Как подловил россиян на краже, Бакланов рассказал в интервью OBOZREVATEL.
Культуру не перекроешь забором
Григорий увидел украинский контент на русских ресурсах год назад. Когда вместе с коллегами-актерами устраивал благотворительные показы сериалов, чтобы собрать деньги на фронт.
"Мне нужно было скачать материал для очередной встречи — и наткнулся на это. Несколько наших сериалов, которые были очень примитивно продублированы по-русски и, судя по комментариям, имели много просмотров. Там был и наш сериал, и "Первые ласточки", и другие проекты. Интересно, что раньше россияне нас упрекали, что без их кино нам нечего будет смотреть. А оказалось наоборот. Я думаю, что нам на самом деле это только в плюс. Потому что культуру не перекроешь забором. Здесь или они нас, или мы их", — убежден Бакланов.
Также Григорий вспомнил, как в юные годы русских актеров ему ставили в пример.
"Когда мы учились в университете, нам говорили, что здесь есть российские актеры — и они показывают класс. На них, мол, надо равняться. Всегда нам ставили в пример их. Попал в кадр с каким-то русским, значит, тебе повезло: сможешь открыть для себя невероятные азы мастерства. Но на практике мы видели, что это не всегда так. Иногда, а то и очень часто, их приглашали чисто из-за их гражданства. А не за профессионализм", — говорит актер.
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