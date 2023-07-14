Звезда "Карточного дома" Кевин Спейси расплакался в зале суда

Актер Кевин Спейси. Фото: Reuters

В Лондоне продолжается суд над оскароносным актером Кевином Спейси. Звезду обвиняют в сексуальных домогательствах.

Об этом пишет Daily Mail.

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Актера Кевина Спейси обвиняют в сексуальных домогательствах к четырем мужчинам. Звезда в зале суда расплакался, отвечая на вопросы прокурора и адвоката. По словам актера, "его мир взорвался" после того, как его обвинили в домогательствах к молодым мужчинам.

"Без суда и без единого вопроса я потерял работу, репутацию, все что у меня было, — говорит звезда "Карточного домика", и добавляет, — я больше не богатый человек. У меня нет дохода, должен оплачивать счета, долги и бороться за многое".

Актер признался, что удивлен теми обвинениями, которые ему предъявляют люди, которых он считал своими друзьями и к которым проявлял романтический интерес.

"Я в отчаянии, никогда не думал, что мужчина, которого я знал 20 лет, вонзит мне нож в спину", — комментирует обвинение актер.

Напомним, с французского режиссера Люка Бессона, известного по таким фильмам, как "Леон", "Такси", "Пятый элемент", сняты все обвинения. Накануне актриса Санд Ван Рой заявила, что 64-летняя кинозвезда изнасиловал ее.

Ранее стало известно, что после обвинений фанаток в адрес немецкого певца и солиста рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна против него возбудили уголовное дело. По данным западных СМИ, музыканта подозревают в изнасиловании.