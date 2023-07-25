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Звезда "Кинг-Конга" шокировала диагнозом, который ей поставили в 36 лет

25 июля 2023 19:39
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Звезда "Кинг-Конга" шокировала диагноз, который ей поставили в 36 лет
Актриса Наоми Уоттс. Фото: instagram.com/naomiwatts/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актриса Наоми Уоттс призналась, что у нее наступила ранняя менопауза в возрасте 36 лет. Бывшая невеста Лиева Шрайбера сказала, что страдала от приливов, перепадов настроения и чувствовала, что "выходит из-под контроля".

Об этом пишет Daily Mail.

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Даже мама не хотела это обсуждать

По словам актрисы фильма "Кинг-Конг", усложняло ее состояние то, что тогда не было достаточно информации об этом. Поэтому приходилось самостоятельно помогать себе.

"Пережить менопаузу в таком молодом возрасте было нелегко, особенно в то время, когда об этом было так мало информации. Перепады настроения, ночная потливость и мигрень…Я чувствовала, что выхожу из-под контроля", — рассказала Наоми и добавила, что, пройдя весь путь, стала лучше понимать себя.

Теперь Наоми сотрудничает с благотворительными организациями, чтобы помочь другим женщинам, оказавшимся в такой же ситуации. Звезда стремится искоренить стигму, которая часто ассоциируется с менопаузой.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Naomi Watts (@naomiwatts)

"Когда мне было чуть за 30, я наконец была готова начать думать о создании семьи. Потом слово "М" быстро "выбило мою дверь", это было похоже на лобовое столкновение с грузовиком. Никто, даже мама не хотели это обсуждать, я не знала, как попросить о помощи, а они не знали, как ее предоставить…даже врачи мало что сказали. Это сродни неписаному кодексу молчания: женщины должны воспринять это и справляться, потому что так поступали прошлые поколения. Стареть – это привилегия и время, когда мы можем гордиться нашим накопленным опытом – чувствовать себя сильными, без всяких извинений. Я думаю, что быть частью поколения, творящего перемены, это увлекательно. Больше не нужно проходить это своими силами",— ранее сказала знаменитость.

Наоми, Нваоми, которая недавно выал замуж за актера Билли Крадапа, ранее сказала The Sunday Times:

"Менопауза не должна быть грязным словом. Это такой позор, что общество сделало это таким. Нам нужна поддержка друг от друга и чтобы нас не заставляди чувствовать себя непривлекательными, бесплодными, раздраженными пожилыми женщинами, которым нет места. На самом деле мы имеем мудрость и сочувствие, которые намного преобладают над юношеским самомнением",— рассказала Наоми Уоттс.

Ранее звезда фильма "Кинг-Конг" Наоми Уоттс удивила новостью о своем замужестве. Впервые вышедшая замуж актриса отказалась от громкого празднования.

Напомним, певица Мадонна дома проходит лечение после того, как ей стало плохо в собственной квартире. По словам друзей звезды, она долго закрывала глаза на плохое самочувствие.

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