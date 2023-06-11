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Звезда "Кинг-Конга" и "Звонка" Наоми Уоттс впервые вышла замуж

11 июня 2023 08:27
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Звезда "Кинг-Конга" и "Звонка" Наоми Уоттс впервые вышла замуж
Актриса Наоми Уоттс. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Британская актриса Наоми Уоттс впервые вышла замуж. Избранником кинозвезды стал звезда сериала "Утреннее шоу" (в котором снимаются Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун), американский актер Билли Крудап.

Об этом Наоми сообщила в своем Instagram.

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Подробности

Звездная пара не стала устраивать большую свадьбу. 54-летние Наоми и Билли расписались в Нью-Йорке (США). Уоттс была одета в кружевное белое платье Oscar de la Renta и держала в руке букет белых цветов, а на Крудапе был темно-синий костюм.

О романе знаменитостей стало известно в 2017 году, когда Наоми и Билли снимались в одном из сериалов стриминговой платформы Netflix. Уоттс и Крудап держат в тайне свою личную жизнь. Они впервые вышли вместе на красную дорожку только в 2022 году на премии Гильдии киноактеров США.

До знакомства с Крудапом Уоттс 11 лет встречалась с актером Лиевом Шрайбером. От него у Наоми двое сыновей. У Билли Крудапа есть сын от предыдущих отношений.

Скриншот: Instagram/naomiwatts
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Naomi Watts (@naomiwatts)

Напомним, ранее мы писали, что супруг американской певицы Бритни Спирс поздравил ее с первой годовщиной свадьбы. Также мы рассказывали, что новая жена экс-супруга Ани Лорак, бизнесмена Мурата Налчаджиоглу показала обручальное кольцо.

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