Звезда "Короны" призналась, как ей дались съемки последних дней принцессы Дианы

Актриса Элизабет Дебики. Фото: instagram.com/elizabethdebickisource/

Звезды сериала "Корона" заявили, что не могли сдержать слез, снимая сцены, связанные со смертью принцессы Дианы. Сериал Netflix ранее столкнулся с негативной реакцией из-за того, что решил драматизировать трагические события 1997 года, несмотря на то, что руководство настаивало на том, что фильм снят с максимальной деликатностью.

Об этом пишет Daily Mail.

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33-летняя Элизабет Дебики, играющая принцессу, сказала, что съемки сцен накануне смерти принцессы были "трудными".

Актриса Элизабет Дебиски. Фото: Daniel Escale/Netflix

"Это было трудно сыграть. Иногда это почти как животная реакция на то, что вас преследуют столько актеров, которые играют прессу. Вы никуда не можете деться, и вам нужно только побыть в такой ситуации примерно минуту, прежде чем вы поймете, что это абсолютно невыносимо", — говорит Дебиски.

Австралийская актриса сказала, что съемки последних 24 часов Дианы были "очень сложными", добавив: "Я думаю, будет интересно посмотреть, как люди реагируют на шоу".

На одном снимке Диана изображена в бирюзовом купальнике, когда она сидит на краю трамплина в Портофино в Италии в 1997 году.

"Было что-то в этом купальнике и воспроизведении того момента, очень священным, и было очень важно, чтобы мы все сделали правильно", — говорит актриса.

76-летний Джонатан Прайс, играющий принца Филиппа, сказал, что "не мог не плакать", когда режиссер показал отрывки из сериала о смерти Дианы.

42-летний актер Халид Абдалла, играющий Доди Файеда, сказал, что он даже проехал по маршруту, по которому ехала машина, в которой пара погибла в туннеле Альма, чтобы лучше "понять" происшедшее.

Молодой актер Флинн Эдвардс, играющий принца Гарри, поразил режиссера своей способностью передать эмоции принца после смерти его матери.

Продюсеры "Короны" подверглись критике в начале этого года, когда сняли сцены подготовки к аварии, кадры изуродованной машины и гроба Дианы. Покойная принцесса также появится как призрак во время эмоционального примирения со скорбным принцем Чарльзом, которого играет Доминик Вест. Остальные шесть сюжетных линий показывают, как принц Уильям пытается интегрироваться в жизнь в Итоне после смерти своей матери.

Напомним, королева Камилла посетила парламент в эффектном платье с "секретом".

Ранее вышел трейлер последнего сезона "Короны", посвященного принцессе Диане.