Звезда "Короны" призналась, как ей дались съемки последних дней принцессы Дианы
Звезды сериала "Корона" заявили, что не могли сдержать слез, снимая сцены, связанные со смертью принцессы Дианы. Сериал Netflix ранее столкнулся с негативной реакцией из-за того, что решил драматизировать трагические события 1997 года, несмотря на то, что руководство настаивало на том, что фильм снят с максимальной деликатностью.
Об этом пишет Daily Mail.
Эмоциональные съемки "Короны"
33-летняя Элизабет Дебики, играющая принцессу, сказала, что съемки сцен накануне смерти принцессы были "трудными".
"Это было трудно сыграть. Иногда это почти как животная реакция на то, что вас преследуют столько актеров, которые играют прессу. Вы никуда не можете деться, и вам нужно только побыть в такой ситуации примерно минуту, прежде чем вы поймете, что это абсолютно невыносимо", — говорит Дебиски.
Австралийская актриса сказала, что съемки последних 24 часов Дианы были "очень сложными", добавив: "Я думаю, будет интересно посмотреть, как люди реагируют на шоу".
На одном снимке Диана изображена в бирюзовом купальнике, когда она сидит на краю трамплина в Портофино в Италии в 1997 году.
"Было что-то в этом купальнике и воспроизведении того момента, очень священным, и было очень важно, чтобы мы все сделали правильно", — говорит актриса.
76-летний Джонатан Прайс, играющий принца Филиппа, сказал, что "не мог не плакать", когда режиссер показал отрывки из сериала о смерти Дианы.
42-летний актер Халид Абдалла, играющий Доди Файеда, сказал, что он даже проехал по маршруту, по которому ехала машина, в которой пара погибла в туннеле Альма, чтобы лучше "понять" происшедшее.
Молодой актер Флинн Эдвардс, играющий принца Гарри, поразил режиссера своей способностью передать эмоции принца после смерти его матери.
Продюсеры "Короны" подверглись критике в начале этого года, когда сняли сцены подготовки к аварии, кадры изуродованной машины и гроба Дианы. Покойная принцесса также появится как призрак во время эмоционального примирения со скорбным принцем Чарльзом, которого играет Доминик Вест. Остальные шесть сюжетных линий показывают, как принц Уильям пытается интегрироваться в жизнь в Итоне после смерти своей матери.
Напомним, королева Камилла посетила парламент в эффектном платье с "секретом".
Ранее вышел трейлер последнего сезона "Короны", посвященного принцессе Диане.
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