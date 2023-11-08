Зірка "Корони" зізналася, як їй далися зйомки останніх днів принцеси Діани

Акторка Елізабет Дебікі. Фото: instagram.com/elizabethdebickisource/

Зірки серіалу "Корона" заявили, що не могли стримати сліз, знімаючи сцени, пов'язані зі смертю принцеси Діани. Серіал Netflix раніше зіткнувся з негативною реакцією через те, що вирішив драматизувати трагічні події 1997 року, незважаючи на те, що керівництво наполягало на тому, що фільм знятий з максимальною делікатністю.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Емоційні зйомки "Корони"

33-річна Елізабет Дебікі, яка грає принцесу, сказала, що зйомки сцен напередоднісмерті принцеси були "важкими".

Акторка Елізабет Дебіскі. Фото: Daniel Escale/Netflix

"Це було важко зіграти. Іноді це майже як тваринна реакція на те, що вас переслідують стільки акторів, які грають пресу. Ви нікуди не можете подітися, і вам потрібно лише побути в такій ситуації приблизно хвилину, перш ніж ви зрозумієте, що це абсолютно нестерпно", — говорить Дебіскі.

Австралійська актриса сказала, що зйомки останніх 24 годин Діани були "дуже складними", додавши: "Я думаю, буде дуже цікаво подивитися, як люди реагують на шоу".

На одному знімку принцеса Діана зображена в бірюзовому купальнику, коли вона сидить на краю трампліна в Портофіно в Італії в 1997 році.

"Було щось у цьому купальнику та відтворенні того моменту, дуже священним, і було дуже важливо, щоб ми все зробили правильно", — говорить акторка.

76-річний Джонатан Прайс, який грає принца Філіпа, сказав, що "не міг не плакати", коли режисер показав уривки з серіалу про смерть Діани.

42-річний актор Халід Абдалла, який грає Доді Файєда, сказав, що він навіть проїхав маршрутом, яким їхала машина, в якій пара загинула в тунелі Альма, щоб краще "зрозуміти", що сталося.

Молодий актор Флін Едвардс, який грає принца Гаррі, вразив режисера своєю здатністю передати емоції принца після смерті його матері.

Продюсери "Корони" зазнали критики на початку цього року, коли зняли сцени підготовки до аварії, кадри понівеченої машини та труни Діани. Покійна принцеса також з'явиться як привид під час емоційного примирення зі скорботним принцом Чарльзом, якого грає Домінік Вест. Інші шість сюжетних ліній показують, як принц Вільям намагається інтегруватися в життя в Ітоні після смерті своєї матері.

Нагадаємо, королева Камілла завітала до парламенту в ефектній сукні із "секретом".

Раніше вийшов трейлер останнього сезону "Корони", присвяченого принцесі Діані.