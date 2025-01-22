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Звезда "Крепостной" с крошечной дочкой попала в больницу

22 января 2025 17:00
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Анна Сагайдачная оказалась в больнице - детали
Украинская актриса Анна Сагайдачная. Фото: instagram.com/annasagaidachnaya
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Украинская актриса Анна Сагайдачная вскоре после рождения дочери оказалась на больничной койке. Звезда сериала "Крепостная" сейчас лечит малышку от инфекции.

Об этом актриса рассказала в Instagram.

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Актриса сообщила поклонникам, что она вынужденно оказалась в больнице из-за того, что заболела ее новорожденная дочь, имя которой она пока скрывает.

Малышку заразил старший сын Анны Тимур. Звезда надеется, что девочка быстро восстановится и они вернутся домой.

"Не в этом месте я бы хотела оказаться сейчас, тем более с ребенком, но имеем, что имеем. Когда у тебя двое детей и больше, то старшие приносят какие-то бациллы домой и болеют все. Тима вылечили, теперь заболела манюнька. Ничего…Надеюсь, все будет хорошо", — поделилась Анна.

Анна Сагайдачная попала в больницу с ребенком
Анна Сагайдачная в больнице. Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Звезда сообщила, что в больнице хорошие условия сравнимые даже с отелями в Буковеле, однако лечение обходится ей значительно дороже.

Анна Сагайдачная попала в больницу с дочкой
Анна Сагайдачная в больнице с дочкой. Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Напомним, ведущий Максим Нелипа, который сейчас служит в ВСУ, перенес много операций на челюсти. Также актриса Дарья Петрожицкая призналась, что загруженный съемками график негативно повлиял на ее здоровье.

дети здоровье украинские звезды сериал "Крепостная" соцсети

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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