Анна Сагайдачная оказалась в больнице - детали

Звезда "Крепостной" с крошечной дочкой попала в больницу
Украинская актриса Анна Сагайдачная вскоре после рождения дочери оказалась на больничной койке. Звезда сериала "Крепостная" сейчас лечит малышку от инфекции.
Об этом актриса рассказала в Instagram.
Сагайдачная лечит новорожденную дочь
Актриса сообщила поклонникам, что она вынужденно оказалась в больнице из-за того, что заболела ее новорожденная дочь, имя которой она пока скрывает.
Малышку заразил старший сын Анны Тимур. Звезда надеется, что девочка быстро восстановится и они вернутся домой.
"Не в этом месте я бы хотела оказаться сейчас, тем более с ребенком, но имеем, что имеем. Когда у тебя двое детей и больше, то старшие приносят какие-то бациллы домой и болеют все. Тима вылечили, теперь заболела манюнька. Ничего…Надеюсь, все будет хорошо", — поделилась Анна.
Звезда сообщила, что в больнице хорошие условия сравнимые даже с отелями в Буковеле, однако лечение обходится ей значительно дороже.
Напомним, ведущий Максим Нелипа, который сейчас служит в ВСУ, перенес много операций на челюсти. Также актриса Дарья Петрожицкая призналась, что загруженный съемками график негативно повлиял на ее здоровье.
Читайте Новини.LIVE!