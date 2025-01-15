Анна Сагайдачна показалася у спідньому через місяць після пологів — фото

Анна Сагайдачна. Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Українська акторка Анна Сагайдачна показала, який вигляд має після народження другої дитини. Зірка серіалу "Кріпосна" показала фігуру у спідньому через місяць після пологів.

Кадрами артистка поділилася в Instagram.

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Акторка покрутилася на камеру у спідньому та розповіла своїм шанувальникам, як її тіло змінилося після народження донечки. Анна поділилася, що для швидшого відновлення вона віддає перевагу корегувальній білизні.

Анна Сагайдачна показала живіт після пологів. Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

"Пологи були фізіологічні без анестезії(9/10 Апгар). Живіт великий, бо було багато околоплідних вод, тож шкіра розтягнулася більше, ніж після перших пологів. Одразу після пологів рекомендують спати на животі, щоби швидше утягувався, але як тільки з'явилося молоко, то вже не можу так спати, тож допомагає мені тільки стягуюча білизна", — поділилася Сагайдачна.

Також акторка розповіла, що годує доньку грудним молоком, тож для зручності обирає спеціальний бюстгальтер.

Анна Сагайдачна після пологів носить спеціальну білизну. Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

За словами акторки, вона не сидить на спеціальних дієтах та не обмежує себе у харчуванні. Натомість доглядає за тілом за допомогою косметичних засобів та сподівається найближчим часом повернутися до тренувань.

"Фізичний вправ я поки що не роблю, бо за місяць-півтора після пологів потрібно піти на огляд до лікаря. Якщо вона мені дозволить, то я буду намагатися вже починати тренування. Роблю зволоження для шкіри. На дієтах я не сиджу, їм все, що їла до вагітності. Також приймаю вітаміни", — розповіла акторка.

Анна Сагайдачна показалася у спідньому. Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

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