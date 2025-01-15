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Звезда "Крепостной" показала фигуру спустя месяц после родов

15 января 2025 20:16
Мария Покровская - Редактор
Анна Сагайдачная показалась в нижнем белье через месяц после родов - фото
Анна Сагайдачная. Фото: instagram.com/annasagaidachnaya
Мария Покровская - Редактор

Украинская актриса Анна Сагайдачная показала, как выглядит после рождения второго ребенка. Звезда сериала "Крепостная" показала фигуру в нижнем белье спустя месяц после родов.

Кадрами артистка поделилась в Instagram.

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Актриса покрутилась на камеру в нижнем белье и рассказала своим поклонникам, как ее тело изменилось после рождения дочери. Анна поделилась, что для более быстрого восстановления она отдает предпочтение корректирующему белью.

Анна Сагайдачная показала свое тело после родов
Анна Сагайдачная показала живот после родов. Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

"Роды были физиологические без анестезии(9/10 Апгар). Живот большой, потому что было много околоплодных вод, поэтому кожа растянулась больше, чем после первых родов. Сразу после родов рекомендуют спать на животе, чтобы быстрее втягивался, но как только появилось молоко, то уже не могу так спать, поэтому помогает мне только утягивающее белье", — поделилась Сагайдачная.

Также актриса рассказала, что кормит дочь грудным молоком, поэтому для удобства выбирает специальный бюстгальтер.

Анна Сагайдачная показала восстановление после родов
Анна Сагайдачная после родов носит специальное белье. Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

По словам актрисы, она не сидит на специальных диетах и не ограничивает себя в питании. Зато ухаживает за телом с помощью косметических средств и надеется в ближайшее время вернуться к тренировкам.

"Физический упражнений я пока не делаю, потому что через месяц-полтора после родов нужно пойти на осмотр к врачу. Если она мне разрешит, то я буду стараться уже начинать тренировки. Делаю увлажнение для кожи. На диетах я не сижу, ем все, что ела до беременности. Также принимаю витамины", — рассказала актриса.

Анна Сагайдачная продемонстрировала тело после родов
Анна Сагайдачная показалась в нижнем белье. Фото: instagram.com/annasagaidachnaya 

Напомним, Позитив и его супруга Юлия Сахневич впервые стали родителями.

Ранее супруга Виктора Павлика изменила форму губ и удивила реакцией мужа.

соцсети украинские звезды фигура сериал "Крепостная" роды

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19:34 Снегопад и гололедица — во Львове І уровень опасности завтра

19:31 Кто из одесситов получит максимальную пенсию — условия

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

19:28 Минэнерго опровергло заявления о росте тарифов для достройки АЭС

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