Звезда культового сериала примеряла белье от Ким Кардашьян

Актриса Ким Кетролл. Фото: instagram.com/skims/

Звездные красотки Ким Кэттролл и Нелли Фуртадо снялись в рекламе бельевого бренда Ким Кардашьян Skims. Рекламная кампания получила название Best of Skims.

Об этом пишет Daily Mail.

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Звезды выбрали наряды, в которых позировали фотографу и известной художнице Ванессе Бикрофт. Актриса сериала "Секс и город" Ким Кетролл примеряла сразу несколько образов. Знаменитость позировала в модельном белье черного и телесного цвета.

Актриса Ким Кетролл. Фото: instagram.com/skims/

Актриса Ким Кетролл. Фото: instagram.com/skims/

Актриса Ким Кетролл. Фото: instagram.com/skims/

Актриса Ким Кетролл. Фото: instagram.com/skims/

Актриса Ким Кетролл. Фото: instagram.com/skims/

Актриса Ким Кетролл. Фото: instagram.com/skims/

Актриса Ким Кетролл. Фото: instagram.com/skims/

Актриса Ким Кетролл. Фото: instagram.com/skims/

Актриса Ким Кетролл. Фото: instagram.com/skims/

"Оно прекрасно сидит, я чувствую себя уверенно каждый раз, когда ношу его", — сказала Ким Кэттролл.

Для бренда Skims ранее снимались и другие звезды 1990-х годов: например, актриса Брук Шилдс, супермодели Хайди Клум и Тайра Бэнкс, Кармен Электра и Дженни Маккарти.

Начать бизнес Ким вынудила проблема с выбором белья. Звезда не могла подобрать белье под тон своей оливковой кожи.

"Я обычно просто красила свое корректирующее белье чаем и кофе в ванной", — говорит Ким Кардашьян, которая использовала длительное время этот неидеальный метод.

Особенно тяжело было, когда приходилось выходить на красную дорожку в мокром белье. Также звезда заклеивала клейкой лентой швы на Spanx, чтобы они не "подпрыгивали" под платьем.

Сегодня белье бренда Ким Кардашьян выполнено в 10 цветах для разных тонов кожи и форм фигуры.

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