Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Звезда культового сериала примеряла белье от Ким Кардашьян arrow

Звезда культового сериала примеряла белье от Ким Кардашьян

4 октября 2023 10:58
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Звезда культового сериала примеряла белье от Ким Кардашьян
Актриса Ким Кетролл. Фото: instagram.com/skims/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Звездные красотки Ким Кэттролл и Нелли Фуртадо снялись в рекламе бельевого бренда Ким Кардашьян Skims. Рекламная кампания получила название Best of Skims.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Новое лицо марки белья Ким Кардашьян

Звезды выбрали наряды, в которых позировали фотографу и известной художнице Ванессе Бикрофт. Актриса сериала "Секс и город" Ким Кетролл примеряла сразу несколько образов. Знаменитость позировала в модельном белье черного и телесного цвета.

 

Актриса Ким Кетролл. Фото: instagram.com/skims/
Актриса Ким Кетролл. Фото: instagram.com/skims/

 

Актриса Ким Кетролл. Фото: instagram.com/skims/
Актриса Ким Кетролл. Фото: instagram.com/skims/

 

Актриса Ким Кетролл. Фото: instagram.com/skims/
Актриса Ким Кетролл. Фото: instagram.com/skims/

 

Актриса Ким Кетролл. Фото: instagram.com/skims/
Актриса Ким Кетролл. Фото: instagram.com/skims/

 

Актриса Ким Кетролл. Фото: instagram.com/skims/
Актриса Ким Кетролл. Фото: instagram.com/skims/

 

Актриса Ким Кетролл. Фото: instagram.com/skims/
Актриса Ким Кетролл. Фото: instagram.com/skims/

 

Актриса Ким Кетролл. Фото: instagram.com/skims/
Актриса Ким Кетролл. Фото: instagram.com/skims/

 

Актриса Ким Кетролл. Фото: instagram.com/skims/
Актриса Ким Кетролл. Фото: instagram.com/skims/

 

Актриса Ким Кетролл. Фото: instagram.com/skims/
Актриса Ким Кетролл. Фото: instagram.com/skims/

"Оно прекрасно сидит, я чувствую себя уверенно каждый раз, когда ношу его", — сказала Ким Кэттролл.

Для бренда Skims ранее снимались и другие звезды 1990-х годов: например, актриса Брук Шилдс, супермодели Хайди Клум и Тайра Бэнкс, Кармен Электра и Дженни Маккарти.

Начать бизнес Ким вынудила проблема с выбором белья. Звезда не могла подобрать белье под тон своей оливковой кожи.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SKIMS (@skims)

"Я обычно просто красила свое корректирующее белье чаем и кофе в ванной", — говорит Ким Кардашьян, которая использовала длительное время этот неидеальный метод.

Особенно тяжело было, когда приходилось выходить на красную дорожку в мокром белье. Также звезда заклеивала клейкой лентой швы на Spanx, чтобы они не "подпрыгивали" под платьем.

Сегодня белье бренда Ким Кардашьян выполнено в 10 цветах для разных тонов кожи и форм фигуры.

Ранее Дженнифер Лопес поразила появлением в смелом платье.

Напомним, супруга Джастина Бибера подчеркнула модельные формы корсетом Victoria's Secret.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

None

Меньше, чем обрушенный мост в Киеве: сколько Одесса потратила на войну в 2023 году

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

Новость с видео

19:13В Севастополе раздались мощные взрывы

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз