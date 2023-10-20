Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Звезда "Леся+Рома" Дмитрий Лаленков поддержал УПЦ МП и высказался против депутатов arrow

Звезда "Леся+Рома" Дмитрий Лаленков поддержал УПЦ МП и высказался против депутатов

20 октября 2023 12:15
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Звезда Леся+Рома поддержал русскую церковь и осудил украинских депутатов
Актер Дмитрий Лаленков на интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Украинский актер и звезда известного телесериала "Леся+Рома" Дмитрий Лаленков высказался на церковную тему. В частности, заслуженный артист Украины выступил против запрета существования религиозных организаций, связанных с Россией.

Свое мнение Дмитрий Лаленков высказал на странице в социальной сети Facebook.

Читайте также:

Мнение о запрете УПЦ МП

Известный актер отметил, что даже Сталин во время войны не трогал церковь и запретил всем лезть в религиозные дела. Более того, актер Дмитрий Лаленков пригрозил, что каждый, кто оскорбит религию, "увидит свой печальный финал".

"Даже Сталин кровавый на время войны когти свои от церкви убрал и открыл храмы для верующих, духовенства и молитв, для покаяния и причастия, и запретил режиму своему лезть в дела церковные! А ВЫ?!? Каждый, кто оскорбит мечеть, кирху, синагогу или церковь, почувствует гнев Божий, увидит близкий свой печальный финал! Господа победить невозможно! Президент просил думать некоторых! Теперь думать пришла ваша очередь!" — написал Дмитрий Лаленков.

Дмитрий Лаленков
Актер сериала "Леся+Рома" Дмитрий Лаленков на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинский актер утверждает, что у людей всегда есть выбор, который они могут сделать. Он призвал думать о том, чтобы запрещать религиозные организации, связанные с РФ.

"Выбор у вас (как и у нас) всегда прост: или ЗА Бога и веру, или контрольное в голову голосование, и до стыда и забвения! ДУ-МАЙ-ТЕ!!!" — эмоционально выразился актер.

Публикация со страницы Дмитрия Лаленкова
Мнение Дмитрия Лаленкова о запрете УПЦ МП. Фото: скриншот с Facebook

Голосование в Верховной Раде

Позже заслуженный артист Украины перешел на русский язык и показал, как в Раде проголосовали за запрет УПЦ МП. Он возмутился тем, что депутаты приняли законопроект, позволяющий прекратить существование представителей УПЦ московского патриархата в Украине.

"Ленинизм реинкарнировали. Результат будет аналогичным. Церковь будет жить. А прошлые, нынешние и будущие Ленины — нет. Слава Богу за все!" — отметил Дмитрий Лаленков.

Публикация со страницы Дмитрия Лаленкова
Публикация на странице Дмитрия Лаленкова. Фото: скриншот с Facebook

Чем сейчас занимается актер

Дмитрий Лаленков не является активным пользователем социальных сетей и мало рассказывает о своей жизни. Более того, он не сразу раскритиковал действия россиян, начавших полномасштабное наступление на Украину. В соцсетях Дмитрий продолжает говорить по-русски.

Недавно его коллега в сериале "Леся+Рома" Ирма Витовская заявляла, что Дмитрий Лаленков не является врагом Украины.

Кадр из сериала "Леся+Рома"
Дмитрий Лаленков и Ирма Витовская в сериале "Леся+Рома". Фото: скриншот с YouTube

"Это его философия, его мировоззрение. Он не враг Украины ни в коем случае. Просто у него такой взгляд на религию. Я хочу оставить это только в теплых и добрых отношениях. Я не имею права его перевоспитывать, я и не хочу этого делать. Человек уже в том возрасте, когда он уже определился", — отметила Ирма Витовская.

Напомним, мы писали о том, что звезда сериала "Леся+Рома" Ирма Витовская призналась, о какой роли она больше всего жалеет.

Ранее мы рассказывали о том, что актер Юрий Ткач вспомнил, как его жена потролила россиян в Турции.

Также мы сообщали, что украинский актер Тарас Цимбалюк честно рассказал о своей карьере в России.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

None

Атаки ВС РФ на Харьков, обучение в метро и жизнь в прифронтовом городе. Эфир Новини.LIVE

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

15:34 Ученые выяснили, что на самом деле скрывается внутри Луны: это официально

Актуальное по теме