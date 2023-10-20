Звезда Леся+Рома поддержал русскую церковь и осудил украинских депутатов

Актер Дмитрий Лаленков на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинский актер и звезда известного телесериала "Леся+Рома" Дмитрий Лаленков высказался на церковную тему. В частности, заслуженный артист Украины выступил против запрета существования религиозных организаций, связанных с Россией.

Свое мнение Дмитрий Лаленков высказал на странице в социальной сети Facebook.

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Мнение о запрете УПЦ МП

Известный актер отметил, что даже Сталин во время войны не трогал церковь и запретил всем лезть в религиозные дела. Более того, актер Дмитрий Лаленков пригрозил, что каждый, кто оскорбит религию, "увидит свой печальный финал".

"Даже Сталин кровавый на время войны когти свои от церкви убрал и открыл храмы для верующих, духовенства и молитв, для покаяния и причастия, и запретил режиму своему лезть в дела церковные! А ВЫ?!? Каждый, кто оскорбит мечеть, кирху, синагогу или церковь, почувствует гнев Божий, увидит близкий свой печальный финал! Господа победить невозможно! Президент просил думать некоторых! Теперь думать пришла ваша очередь!" — написал Дмитрий Лаленков.

Актер сериала "Леся+Рома" Дмитрий Лаленков на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинский актер утверждает, что у людей всегда есть выбор, который они могут сделать. Он призвал думать о том, чтобы запрещать религиозные организации, связанные с РФ.

"Выбор у вас (как и у нас) всегда прост: или ЗА Бога и веру, или контрольное в голову голосование, и до стыда и забвения! ДУ-МАЙ-ТЕ!!!" — эмоционально выразился актер.

Мнение Дмитрия Лаленкова о запрете УПЦ МП. Фото: скриншот с Facebook

Голосование в Верховной Раде

Позже заслуженный артист Украины перешел на русский язык и показал, как в Раде проголосовали за запрет УПЦ МП. Он возмутился тем, что депутаты приняли законопроект, позволяющий прекратить существование представителей УПЦ московского патриархата в Украине.

"Ленинизм реинкарнировали. Результат будет аналогичным. Церковь будет жить. А прошлые, нынешние и будущие Ленины — нет. Слава Богу за все!" — отметил Дмитрий Лаленков.

Публикация на странице Дмитрия Лаленкова. Фото: скриншот с Facebook

Чем сейчас занимается актер

Дмитрий Лаленков не является активным пользователем социальных сетей и мало рассказывает о своей жизни. Более того, он не сразу раскритиковал действия россиян, начавших полномасштабное наступление на Украину. В соцсетях Дмитрий продолжает говорить по-русски.

Недавно его коллега в сериале "Леся+Рома" Ирма Витовская заявляла, что Дмитрий Лаленков не является врагом Украины.

Дмитрий Лаленков и Ирма Витовская в сериале "Леся+Рома". Фото: скриншот с YouTube

"Это его философия, его мировоззрение. Он не враг Украины ни в коем случае. Просто у него такой взгляд на религию. Я хочу оставить это только в теплых и добрых отношениях. Я не имею права его перевоспитывать, я и не хочу этого делать. Человек уже в том возрасте, когда он уже определился", — отметила Ирма Витовская.

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