Звезда Леся+Рома поддержал русскую церковь и осудил украинских депутатов

Звезда "Леся+Рома" Дмитрий Лаленков поддержал УПЦ МП и высказался против депутатов
Украинский актер и звезда известного телесериала "Леся+Рома" Дмитрий Лаленков высказался на церковную тему. В частности, заслуженный артист Украины выступил против запрета существования религиозных организаций, связанных с Россией.
Свое мнение Дмитрий Лаленков высказал на странице в социальной сети Facebook.
Мнение о запрете УПЦ МП
Известный актер отметил, что даже Сталин во время войны не трогал церковь и запретил всем лезть в религиозные дела. Более того, актер Дмитрий Лаленков пригрозил, что каждый, кто оскорбит религию, "увидит свой печальный финал".
"Даже Сталин кровавый на время войны когти свои от церкви убрал и открыл храмы для верующих, духовенства и молитв, для покаяния и причастия, и запретил режиму своему лезть в дела церковные! А ВЫ?!? Каждый, кто оскорбит мечеть, кирху, синагогу или церковь, почувствует гнев Божий, увидит близкий свой печальный финал! Господа победить невозможно! Президент просил думать некоторых! Теперь думать пришла ваша очередь!" — написал Дмитрий Лаленков.
Украинский актер утверждает, что у людей всегда есть выбор, который они могут сделать. Он призвал думать о том, чтобы запрещать религиозные организации, связанные с РФ.
"Выбор у вас (как и у нас) всегда прост: или ЗА Бога и веру, или контрольное в голову голосование, и до стыда и забвения! ДУ-МАЙ-ТЕ!!!" — эмоционально выразился актер.
Голосование в Верховной Раде
Позже заслуженный артист Украины перешел на русский язык и показал, как в Раде проголосовали за запрет УПЦ МП. Он возмутился тем, что депутаты приняли законопроект, позволяющий прекратить существование представителей УПЦ московского патриархата в Украине.
"Ленинизм реинкарнировали. Результат будет аналогичным. Церковь будет жить. А прошлые, нынешние и будущие Ленины — нет. Слава Богу за все!" — отметил Дмитрий Лаленков.
Чем сейчас занимается актер
Дмитрий Лаленков не является активным пользователем социальных сетей и мало рассказывает о своей жизни. Более того, он не сразу раскритиковал действия россиян, начавших полномасштабное наступление на Украину. В соцсетях Дмитрий продолжает говорить по-русски.
Недавно его коллега в сериале "Леся+Рома" Ирма Витовская заявляла, что Дмитрий Лаленков не является врагом Украины.
"Это его философия, его мировоззрение. Он не враг Украины ни в коем случае. Просто у него такой взгляд на религию. Я хочу оставить это только в теплых и добрых отношениях. Я не имею права его перевоспитывать, я и не хочу этого делать. Человек уже в том возрасте, когда он уже определился", — отметила Ирма Витовская.
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