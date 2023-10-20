Зірка Леся+Рома підтримав російську церкву та засудив українських депутатів

Актор Дмитро Лалєнков на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Український актор і зірка відомого телесеріалу "Леся+Рома" Дмитро Лалєнков висловився на церковну тему. Зокрема, заслужений артист України виступив проти заборони існування релігійних організацій, які пов’язані з Росією.

Свою думку Дмитро Лалєнков висловив на сторінці в соціальній мережі Facebook.

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Думка про заборону УПЦ МП

Відомий актор зазначив, що навіть Сталін під час війни не чіпав церкви і заборонив усім лізти у релігійні справи. Більш того, актор Дмитро Лалєнков пригрозив, що кожен, хто образить релігію, "побачить свій сумний фінал".

"Навіть Сталін кривавий на час війни пазурі свої від церкви прибрав і відкрив храми для вірян, духовенства і молитов, для покаяння і причастя, і заборонив режиму своєму лізти у справи церковні! А ВИ ?!? Кожен, хто образить мєчеть, кірху, сінагогу чи церкву, відчує гнів Божий, побачить близький свій сумний фінал! Господа перемогти неможливо! Президент просив думати декого! Тепер думати прийшла ваша черга!" — написав Дмитро Лалєнков.

Актор серіалу "Леся+Рома" Дмитро Лалєнков на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Український актор стверджує, що у людей завжди є вибір, який вони можуть зробити. Він закликав думати стосовно того, щоб забороняти релігійні організації, які пов’язані з РФ.

"Вибір у вас (як і у нас) завжди простий: або ЗА Бога і віру, або контрольне у голову голосування, і до сорому і забуття! ДУ-МАЙ-ТЕ!!!" — емоційно висловився актор.

Думка Дмитра Лалєнкова про заборону УПЦ МП. Фото: скриншот з Facebook

Голосування у Верховній Раді

Пізніше заслужений артист України перейшов на російську мову і показав, як у Раді проголосували за заборону УПЦ МП. Він обурився тим, що депутати прийняли законопроєкт, який дозволить припинити існування представників УПЦ московського патріархату в Україні.

"Ленінізм реінкарнували. Результат буде аналогічним. Церква житиме. А минулі, нинішні й майбутні Леніни — ні. Слава Богу за все!" — зазначив Дмитро Лалєнков.

Публікація зі сторінки Дмитра Лалєнкова. Фото: скриншот з Facebook

Чим зараз займається актор

Дмитро Лалєнков не є активним користувачем соціальних мереж і мало розповідає про своє життя. Більш того, він не одразу розкритикував дії росіян, які розпочали повномасштабний наступ на Україну. У соцмережах Дмитро продовжує розмовляти російською.

Нещодавно його колега у серіалі "Леся+Рома" Ірма Вітовська заявляла, що Дмитро Лалєнков не є ворогом України.

Дмитро Лалєнков та Ірма Вітовська у серіалі "Леся+Рома". Фото: скриншот з YouTube

"Це його філософія, його світогляд. Він не є ворогом України ні в якому разі. Просто в нього отакий погляд на релігію. Я хочу залишити це тільки в теплих і добрих стосунках. Я не маю права його перевиховувати, я і не хочу цього робити. Людина вже в тому віці, коли вона вже визначилася", — зазначила Ірма Вітовська.

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