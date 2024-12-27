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Звезда "Лиги смеха" показал первое фото после тяжелого ранения

27 декабря 2024 18:15
Мария Покровская - Редактор
Виктор Розовый впервые рассказал о ранениях и показал шокирующее фото
Виктор Розовый. Фото: instagram.com/ligasmihu_official
Мария Покровская - Редактор

Ведущий "Лиги Смеха" и защитник Украины Виктор Розовый впервые рассказал, как получил тяжелое ранение на фронте. Актер показал, как выглядел после сложной операции.

Фотографией знаменитость поделился в Instagram .

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Ветеран обнародовал фото из больницы, сделанной после того, как он вышел из комы. Долгое время Розовый был под тщательным наблюдением медперсонала.

Актер вспомнил, как в бою под Авдеевкой ему в голову попали обломки от вражеской мины.

"Это фото было сделано в первые дни, когда я вышел из комы, после обломочного ранения головы. 120-я мина упала меньше метра от моего окопа, обломок пробил сам окоп и мой шлем. У меня было поражено правое и частично левое, полушария мозга ", — рассказал комик.

Виктор Розовый после ранения
Виктор Розовый после ранения. Фото: instagram.com/viktor_rozovyi

Теперь Розовый проходит реабилитацию и пытается вернуться к привычной жизни. Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, юморист не теряет оптимизма и надеется на лучшее.

"Сейчас у меня гемипарез и спастичность левых конечностей (леваки, как всегда подводят) и зрительно-пространственное нарушение. Так, как частично было поражено и левое полушарие мозга то есть парез правой стопы. У меня лопнули барабанные перепонки и я плохо слышу на левое ухо, правая же перепонка восстановилась сама. По когнитиву вроде все — плюс/минус ок, кроме того, что мне немного трудновато концентрировать внимание, потому что легко отвлекаюсь на какие-то мелочи.

Я не знаю смогу ли вернуться к тому физическому состоянию в котором я был в Орловке под Авдеевкой 21.03.24. Но единственное, что я знаю точно — это то, что я каждый день буду становиться лучше, чем был вчера", — написал Розовый.

Напомним, недавно Виктор Розовый обматерил Александра Усика после победы над Фьюри.

Также мы писали, что муж Наталки Денисенко, который служит в ВСУ, перенес сложную операцию.

Лига Смеха украинские звезды ранение военнослужащие Виктор Розовый

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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