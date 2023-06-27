Человек-паук Том Голланд рассказал, как "влюбил" в себя Зендею

Актер Том Голланд и актриса Зендея. Фото: instagram.com/tom.96.zendaya/

Звезда картины "Человек Паук" Том Холланд уже несколько лет счастлив в отношениях с коллегой Зендеей. По словам актера, он поразил избранницу своей практичностью.

Об этом Голланд рассказал в интервью UNILAD.

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Том и Зендея закрутили роман во время съемок картины "Человек паук" в 2017 году. Пара не сразу сделала свои отношения публичными.

"Я починил моей девушке дверь. Это было еще в начале наших отношений. Я был у нее в гостях и ее двери были поломаны. Я сказал: "Я могу отремонтировать их для тебя!, — говорит актер и добавляет, — теперь мы влюблены".

Герой фильма "Человек-паук" от киновселенной Marvel Том Голланд ранее заявил, что решил взять паузу в своей актерской карьере. Популярный актер признался, почему он решил внезапно взять перерыв.

Напомним, недавно актриса Зендея попала в неловкую ситуацию, когда не прошла дресс-код. Знаменитость не пустили в ресторан в Риме.