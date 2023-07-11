Звезда "Человека-паука" признался, что поборол алкогольную зависимость

Актер Том Холланд. Фото: instagram.com/tomholland2013/

Актер Том Холланд откровенно признался, что у него были проблемы с алкоголем. Звезда "Человека-паука" не сразу приняла свою зависимость.

Об этом пишет Daily Mail.

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Просыпался с мыслью об алкоголе

Актер Том Холланд признался, что в этом году отпраздновал свою первую годовщину трезвости. И это самая сложная вещь, которую он когда-либо делал.

"Я не проснулся в один день и не сказал: "Время бросать пить". Я, как и большое количество британцев, имел очень "веселый" декабрь, праздники, отпуск, я пил слишком много. Всегда мог много пить, — рассказал Холланд, которой заверил, что имеет эту пагубную привычку от родственников по маминой линии, — но в январе я решил, что брошу, но все о чем я мог думать, это алкоголь. Я просыпался в 12:00 дня и думал о выпивке. Это действительно меня пугало.Тогда я решил уменьшить количество алкоголя. Решил в феврале снова попытался не пить, и если у меня получится, то я смогу побороть эту привычку, потому что, куды бы я не вышел: на ужин или просто в люди, я всегда хотел выпить".

Актеру удалось продержаться два месяца, а затем он дал себе еще три.

"Я сказал себе, если продержусь полгода, то у меня нет проблемы. Так что, когда первого июня мне удалось, я был самым счастливым человеком в жизни", — рассказал Холланд и добавил, что без алкоголя он чувствует себя и спит лучше, а еще лучше думает и может наслаждаться жизнью без дополнительной рюмки.

Чтобы лишний раз себя не соблазнять, актер отдалился от сообщества регби, где часто его приглашали выпить.

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