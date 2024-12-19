Лиза Глинская впервые стала мамой и показала малышей — фото, видео

Лиза Глинская. Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Победительница и судья проекта "МастерШеф" Лиза Глинская стала мамой впервые. Шеф-повар родила двойняшек.

Радостной новостью знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

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Лиза Глинская впервые стала мамой

Звезда кулинарного шоу родила двух дочерей. Девочки появились на свет 4 ноября, однако только сейчас мама решилась рассказать о своем счастье широкой публике.

Лиза Глинская со своим мужем. Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Глинская опубликовала щемящее видео, в котором рассказала свою историю и непростой путь к материнству.

"Долгий путь... Мгновения, которых я ждала так много лет... Внутреннее, мощное, настоящее счастье через слезы радости... Безграничная любовь... Я мама двух невероятных девочек, которые пришли в этот мир. Да, я тихонько хранила свое счастье под сердцем все 9 месяцев беременности и почти 2 месяца после рождения девочек. За это время я прошла путь длиной в несколько жизней, мне кажется, я получила бесценный опыт, внутренние, внешние изменения", — поделилась Лиза.

Дочери Лизы Глинской. Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Напомним, ранее дочь покойной Анастасии Заворотнюк сообщила, что ждет первенца.

Также актриса Анна Кошмал очаровала фотосессией на последних сроках беременности.