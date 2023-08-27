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Звезда "Охотников за привидениями" разошелся с певицей, младшей на 30 лет

27 августа 2023 13:36
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Звезда "Охотников на привидений" разошелся с певицей, младшей на 30 лет
Билл Мюррей и Келис. Фото: instagram.com/honeyhuedvegan
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

После двухмесячного романа актер Билл Мюррей и певица Келис разошлись. Артистка была младше на 30 лет своего избранника.

Об этом пишет Daily Mail.

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Звездное расставание

Инициатива разорвать отношения с 72-летней звездой "Охотников за привидениями" исходила от Келис. Однако расставание было мирным, по информации инсайдеров: "Келис и Билл очень любили друг друга, но все пошло своим путем. У них обоих напряженные графики, и после бурного романа пара решила разойтись".

По словам инсайдера, "они надеются остаться друзьями, но также планируют продолжать свою жизнь отдельно".

Сообщается, что роман начался после смерти второго мужа певицы, Майка Мора, трагически умершего от рака желудка в марте 2022 года.

"Что бы их ни объединило, они оба одиноки и весело проводят время, несмотря на достаточно большую разницу в возрасте", — рассказывал анонимный источник СМИ.

Билл, разведенный с 2008 года, недавно потерял свою вторую бывшую жену, Дженнифер Батлер, из-за рака в 2021 году, за год до того, как Майк умер от рака, и пара сблизилась в своем горе.

Хотя Билл и Дженнифер не были вместе годами, они, как сообщается, поддерживали связь до ее смерти.

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Напомним, Рики Мартин прокомментировал свои отношения с бывшим мужем после развода.

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