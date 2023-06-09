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Звезда "Охотников за привидениями" закрутил роман с певицей, младшей на 30 лет

9 июня 2023 17:22
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Охотники за привидениями Билл Мюррей закрутил роман с певицей, младшей на 30 лет
Билл Мюррей и Келис. Фото: instagram.com/honeyhuedvegan/?hl=ru
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

72-летний актер Билл Мюррей закрутил роман с 43-летней певицей Келис, которая младше его на 30 лет.

Об этом пишет издание US Sun.

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"Они явно отлично проводят время вместе , — рассказал инсайдер, — их видели в одном отеле, и он несколько раз был на ее выступлении".

Билл Мюррей ранее пережил смерть своей бывшей жены Дженнифер Батлер, умершей в 2021 году. Развелись они в 2008 году после почти десяти лет совместной жизни, у них также четверо детей. После развода Батлер обвинила звезду "Охотников за привидениями" в домашнем насилии, неверности, а также зависимости.
Мюррей до этого был женат на Маргарет Келли. От нее у актера двое сыновей.

Ранее Билла Мюррея обвинили в сексуальных притязаниях на съемках фильма "Быть смертным". Сотрудница съемочной группы заявила, что 72-летний актер приставал к ней. Свидетели подтвердили эту информацию. Позже о домогательствах заявила актриса Джина Дэвис, вместе с которой он снимался в фильме "Быстрые перемены".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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У певицы Келис тоже была драма. Год назад от рака желудка скончался ее муж Майк Мора, ему было 37 лет. От него у Келис двое детей. До Майка она пять лет была замужем за хип-хоп исполнителем NAS, от которого у певицы также есть сын.

Напомним, в этом году у голливудских актеров настоящий бейби-бум. Так, недавно 79-летний Роберт Де Ниро в седьмой раз стал отцом.

Ранее стало известно, что актер Аль Пачино, который скоро ожидает пополнения, не сразу поверил в то, что скоро снова станет отцом. Звезда попросил 29-летнюю Нур Альфалла сделать ДНК-тест, который бы подтвердил его отцовство.

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