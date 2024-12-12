Умер актер Хосе де ла Торре — причина смерти

Испанский актер Хосе де ла Торре. Фото: instagram.com/josedelatorre___/

Ушел из жизни испанский актер Хосе де ла Торре, наиболее известный по роли в сериале "Той-бой" на Netflix. Звезде было 37 лет.

Об этом трагическом известии сообщают несколько новостных агентств.

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Ушел из жизни Хосе де ла Торре

Актер скончался в четверг, 5 декабря. Церемония прощания прошла на следующий день в Испании.

Причина смерти не была раскрыта, однако, по данным СМИ, он ушел из жизни спустя несколько месяцев после того, как в июне сообщил, что у него диагностировали "серьезную болезнь", о которой ничего не было известно в публичном пространстве.

Его последний пост в Instagram был сделан 3 июня. Актер вместе с друзьями праздновал Barceló Desalia 2024 года на Канарских островах. Он выглядел здоровым и счастливым.

Вскоре после своего откровения он, казалось, отошел от публичных выступлений и социальных сетей.

Напомним, Дэвид Бекхэм потерял близкую подругу Кэт Фиппс. А также из жизни ушла мама рэпера Эминема.