Звезда "Хранителя" Кевин Костнер приехал в Киев

Звезда "Телохранителя" Кевин Костнер "приехал" в Киев
Голливудский актер Кевин Костнер в начале полномасштабного вторжения поддержал Украину. Теперь звезда "Телохранителя" лично посетил Киев.
Об этом стало известно из личной страницы в Instagram защитника "Азовстали" Михаила Дианова.
Костнер в Украине
На общем фото, которым поделился Михаил Дианов, он улыбаясь, позирует вместе с Костнером. Мужчины сфотографировались в центре Киева.
"Узнаете?", – прокомментировал фото Дианов.
В комментариях фоловеры написали о том, что узнали рядом с защитником звезду кино. В ответ Дианов также подтвердил, что встретился с Костнером.
Позже Дианов опроверг новость, и заявил, что это был его друг, который очень похож на актера.
Кевин Костнер еще в начале полномасштабной войны поддержал Украину и осудил политику Путина.
Недавно американский актер Миша Коллинз лично встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским и стал новым послом фандрайзинговой платформы UNITED24.
Напомним, лидер легендарной американской металл-группы Metallica Джеймс Хэтфилд посетил в США раненых украинских защитников, которые сейчас проходят там лечение и реабилитацию.