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Звезда "Телохранителя" Кевин Костнер "приехал" в Киев

31 июля 2023 17:24
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Звезда "Хранителя" Кевин Костнер приехал в Киев
Актер Кевин Костнер. Фото: instagram.com/kevincostnermodernwest/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Голливудский актер Кевин Костнер в начале полномасштабного вторжения поддержал Украину. Теперь звезда "Телохранителя" лично посетил Киев.

Об этом стало известно из личной страницы в Instagram защитника "Азовстали" Михаила Дианова.

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На общем фото, которым поделился Михаил Дианов, он улыбаясь, позирует вместе с Костнером. Мужчины сфотографировались в центре Киева.

 

Михаил Дианов и Кевин Костнер. Фото: instagram.com/dianovmiha

"Узнаете?", – прокомментировал фото Дианов.

В комментариях фоловеры написали о том, что узнали рядом с защитником звезду кино. В ответ Дианов также подтвердил, что встретился с Костнером.

Позже Дианов опроверг новость, и заявил, что это был его друг, который очень похож на актера.

Кевин Костнер еще в начале полномасштабной войны поддержал Украину и осудил политику Путина.

Недавно американский актер Миша Коллинз лично встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским и стал новым послом фандрайзинговой платформы UNITED24.

Напомним, лидер легендарной американской металл-группы Metallica Джеймс Хэтфилд посетил в США раненых украинских защитников, которые сейчас проходят там лечение и реабилитацию.

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