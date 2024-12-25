Эдриен Броуди похудел до 59 килограммов.

Американский актер Эдриен Броуди. Фото: instagram.com/adrienbrody/

Американский актер Эдриен Броуди раскрыл негативные последствия экстремального похудения ради оскароносной роли в фильме "Пианист". У звезды развилось пищевое расстройство и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) после резкой потери веса.

Об этом он рассказал в интервью Vulture.

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Артист сыграл польского музыканта Владислава Шпильмана, который пережил Холокост в ленте Романа Полански в 2003 году. Для съемок звезда заметно похудел и столкнулся с негативными последствиями строгой диеты.

Броуди долгое время после завершения съемок страдал на бессонницу, столкнулся с паническими атаками и другими расстройствами.

"У меня точно было расстройство пищевого поведения минимум год. А потом я был в депрессии в течение года, если не целой жизни. Шучу, шучу", — признался актер.

Звезда "Кинг-Конга" позволяла себе есть лишь небольшое количество белка в день. В результате он похудел на 30 килограммов, а его вес снизился до 59 килограммов при росте 1,85 м. Через несколько месяцев когда начались съемки, у Броуди настолько не было сил, что он мог "едва пить воду".

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