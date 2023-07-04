Звезда популярного американского реалити-шоу разводится после 27 лет брака

Героини реалити-шоу "Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз". Фото: Bravo

Звезда американского реалити-шоу "Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз" Кайли Ричардс рассталась со своим мужем, агентом по недвижимости Маурисио Уманским.

Об этом сообщает издание People.

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Поскольку Ричардс стала одной из звезд реалити-шоу за последние 12 сезонов, звездную пару часто обсуждали в таблоидах. Но оказалось, что они недавно развелись, но продолжают вместе жить в одном доме.

"Они остаются друзьями и будут жить вместе, пока не решат, как будет лучше дальше для них и их семьи", — рассказал таблоиду источник из окружения знаменитостей.

Кайли Ричардс и Маурисио Уманский. Фото: NBCUniversal

Ричардс встретила Уманского в 1994 году в ночном клубе. К тому времени Кайли была разведена со своим первым мужем, от которого у нее родилась дочь Фарра Бриттани. Ричардс и Уманский поженились в январе 1996 года. У них три дочери.

О реалити-шоу

"Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз" транслируется по американскому телевидению с 14 октября 2010 года. В основе сюжета личная и профессиональная жизнь нескольких женщин, живущих в Беверли-Хиллз (Калифорния).

Успех сериала привел к появлению двух дополнительных шоу с оригинальным актерским составом во главе с Лизой Вандерпамп.

Напомним, ранее мы писали, что продюсер Елена Мозгова прокомментировала интервью певца Александра Пономарева, в котором он рассказал о ее изменах. Также мы рассказывали, что на фоне скандального развода жена американского актера Кевина Костнера сбежала с детьми из Калифорнии.