Звезда "Присциллы" снялся для GQ и рассказал, как на гамбургерах набрал вес для роли Элвиса

Актер Джейкоб Элорди. Фото: instagram.com/britishgq/

Актер Джейкоб Элорди снялся в стильной фотосессии для престижного глянца. Звезда рассказал, как ему далась роль короля рок-н-ролла.

Об этом говорится в номере GQ Global Men of the Year.

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26-летний актер помимо фотосессии, в которой примерил множество богемных образов, рассказал, как ел вредную еду, чтобы сыграть легендарного певца Элвиса Пресли, вес которого, как известно, сильно увеличился перед смертью в возрасте 42 лет. Элорди сыграл одну из главных ролей в известном биографическом фильме Софии Копполы "Присцилла".

Актер Джейкоб Элорди. Фото: instagram.com/britishgq/

Актер Джейкоб Элорди. Фото: instagram.com/britishgq/

Обсуждая свой набор веса в свежем выпуске британского GQ, он сказал: "Это был первый раз в моей жизни, когда я переел. Ел около фунта бекона каждый день. А потом, когда я уехал в Канаду, там были гамбургеры. Это действительно мое удовольствие".

Чтобы подготовиться к роли, Джейкоб не только питался вредной едой, но и читал мемуары Присциллы Пресли, заказывал старые DVD-диски с прошлыми выступлениями Элвиса и просматривал видео на YouTube, пока не убедился, что видел почти все кадры певца.

Актер Джейкоб Элорди. Фото: instagram.com/britishgq/

Актер Джейкоб Элорди. Фото: instagram.com/britishgq/

Актер Джейкоб Элорди. Фото: instagram.com/britishgq/

Актер Джейкоб Элорди. Фото: instagram.com/britishgq/

Актер Джейкоб Элорди. Фото: instagram.com/britishgq/

Актер Джейкоб Элорди. Фото: instagram.com/britishgq/

Актер также дает расплывчатый ответ о возможности сняться в будущем фильме о супергероях, несмотря на то, что Кристиан Бэйл и покойный Хит Леджер, два его любимых примера для подражания, получили награды за соответствующие роли Бэтмена и Джокера в фильме Кристофера Нолана "Темный рыцарь" .

"Все может быть!. И, очевидно, случается все что угодно, но на этом этапе моей жизни я не вижу в этом интереса. Мне нравится делать то, что я хотел бы смотреть, и мне становится очень беспокойно, смотря эти фильмы", — поделился Элорди.

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