Звезда сериала Аббатство Даунтон актер Хью Бонневилль встретится с украинскими студентами

Британский актер Хью Бонневилль

Мировые знаменитости поддерживают Украину в войне против окупантов. Они принимают участие в благотворительных инициативах и поддерживают украинцев в это время. Один из них — номинант премий "Золотой глобус" и "Эмми", британский актер Хью Бонневилль. Он проведет онлайн встречу со студентами Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина.

Об этом сообщается в соцсетях вуза.

Подробности

59-летний Хью Бонневилль известен по ролям Роберта Кроули в "Аббатстве Даунтон" и мистера Брауна в "Приключениях Паддингтона". 28 февраля он проведет особую лекцию в Zoom. К Бонневилю присоединится его друг, американский юрист Герб Хольц, который посещал Украину во время войны. В апреле прошлого года он привез две машины скорой помощи с двумя тоннами медицинских принадлежностей.

"Британский актер хочет встретиться со студенчеством Каразинского. Потому что украинский дух, а в частности особый дух Харьковщины, не смог оставить его равнодушным. После начала войны Хью Бонневилль принял участие в международном проекте Украинского Института "Открытки из Украины". Он озвучил историю разрушенного и поврежденного русскими оккупантами Харькова", — говорится в сообщении вуза.

Зарегистрироваться на встречу можно по ссылке.

Напомним, ранее мы писали, что голливудский актер Леонардо Ди Каприо сделал вклад в Фонд Елены Зеленской. Также мы рассказывали, что американская группа Imagine Dragons записала креативное поздравление, которое можно услышать в украинском самолете SkyUp&UNITED24 перед взлетом.