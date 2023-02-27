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Звезда сериала "Аббатство Даунтон" встретится с украинскими студентами: где и когда

27 февраля 2023 19:10
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Звезда сериала Аббатство Даунтон актер Хью Бонневилль встретится с украинскими студентами
Британский актер Хью Бонневилль
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Мировые знаменитости поддерживают Украину в войне против окупантов. Они принимают участие в благотворительных инициативах и поддерживают украинцев в это время. Один из них — номинант премий "Золотой глобус" и "Эмми", британский актер Хью Бонневилль. Он проведет онлайн встречу со студентами Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина.

Об этом сообщается в соцсетях вуза.

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Подробности

59-летний Хью Бонневилль известен по ролям Роберта Кроули в "Аббатстве Даунтон" и мистера Брауна в "Приключениях Паддингтона". 28 февраля он проведет особую лекцию в Zoom. К Бонневилю присоединится его друг, американский юрист Герб Хольц, который посещал Украину во время войны. В апреле прошлого года он привез две машины скорой помощи с двумя тоннами медицинских принадлежностей.

"Британский актер хочет встретиться со студенчеством Каразинского. Потому что украинский дух, а в частности особый дух Харьковщины, не смог оставить его равнодушным. После начала войны Хью Бонневилль принял участие в международном проекте Украинского Института "Открытки из Украины". Он озвучил историю разрушенного и поврежденного русскими оккупантами Харькова", — говорится в сообщении вуза.

Зарегистрироваться на встречу можно по ссылке.

Напомним, ранее мы писали, что голливудский актер Леонардо Ди Каприо сделал вклад в Фонд Елены Зеленской. Также мы рассказывали, что американская группа Imagine Dragons записала креативное поздравление, которое можно услышать в украинском самолете SkyUp&UNITED24 перед взлетом.

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