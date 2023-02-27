Зірка серіалу Абатство Даунтон актор Г'ю Бонневілль зустрінеться з українськими студентами

Зірка серіалу "Абатство Даунтон" зустрінеться з українськими студентами: де та коли
Світові знаменитості підтримують Україну у війні проти окупантів. Вони беруть участь в благодійних ініціативах та підтримують українців в цей складний час. Один з них — номінант на премії "Золотий глобус" та "Еммі", британський актор Г'ю Бонневілль. Він проведе онлайн зустріч зі студентами Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
Про це повідомляється у соцмережах вишу.
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Деталі
59-річний Г'ю Бонневілль відомий за ролями Роберта Кроулі в "Абатстві Даунтон" та містера Брауна у "Пригодах Паддінгтона". 28 лютого він проведе особливу лекцію в Zoom. До Бонневіля приєднається його друг, американський юрист Герб Хольц, який відвідував Україну під час війни. У квітні минулого року він привіз дві машини швидкої допомоги з двома тоннами медичного приладдя.
"Британський актор хоче зустрітися зі студентством Каразінського. Бо український дух, а зокрема особливий дух Харківщини, не зміг залишити його байдужим. Після початку війни Гʼю Бонневілль взяв участь у міжнародному проєкті Українського Інституту "Листівки з України". Він озвучив історію зруйнованого та пошкодженого російськими окупантами Харкова", — йдеться в допису вишу.
Зареєструватися на зустріч можна за посиланням.
Нагадаємо, раніше ми писали, що голлівудський актор Леонардо Ді Капріо зробив внесок у Фундацію Олени Зеленської. Також ми розповідали, що американський гурт Imagine Dragons записали креативне привітання, яке можна почути в українському літаку SkyUp&UNITED24 перед злетом.