Зірка серіалу Абатство Даунтон актор Г'ю Бонневілль зустрінеться з українськими студентами

Британський актор Гʼю Бонневілль

Світові знаменитості підтримують Україну у війні проти окупантів. Вони беруть участь в благодійних ініціативах та підтримують українців в цей складний час. Один з них — номінант на премії "Золотий глобус" та "Еммі", британський актор Г'ю Бонневілль. Він проведе онлайн зустріч зі студентами Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Про це повідомляється у соцмережах вишу.

Деталі

59-річний Г'ю Бонневілль відомий за ролями Роберта Кроулі в "Абатстві Даунтон" та містера Брауна у "Пригодах Паддінгтона". 28 лютого він проведе особливу лекцію в Zoom. До Бонневіля приєднається його друг, американський юрист Герб Хольц, який відвідував Україну під час війни. У квітні минулого року він привіз дві машини швидкої допомоги з двома тоннами медичного приладдя.

"Британський актор хоче зустрітися зі студентством Каразінського. Бо український дух, а зокрема особливий дух Харківщини, не зміг залишити його байдужим. Після початку війни Гʼю Бонневілль взяв участь у міжнародному проєкті Українського Інституту "Листівки з України". Він озвучив історію зруйнованого та пошкодженого російськими окупантами Харкова", — йдеться в допису вишу.

Зареєструватися на зустріч можна за посиланням.

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