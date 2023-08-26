Звезда сериала для подростков призналась, как обнаженная фотосессия чуть не стоила ей карьеры

Актриса Мелисса Джоан Харт. Фото: instagram.com/melissajoanhart/

Актриса Мелисса Джоан Харт рассказала, что ее чуть не уволили в телешоу "Сабрина: маленькая ведьма". Это произошло потому, что она позировала топлесс в возрасте 23 лет для обложки Maxim в октябре 1999 года.

Об этом пишет Daily Mail.

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47-летняя актриса поделилась, что была поражена новостью о том, что ее чуть не выгнали из сериала, в котором она играла главную героиню после участия в фотосессии. Но скандал вокруг обложки журнала привел к повышеному успеху еще одного из ее проектов.

Актриса Мелисса Джоан Харт. Фото: Disney General Entertainment Con

"Мой адвокат появляется и говорит: "Ты делала фотосессию для журнала Maxim?". Я говорю: "Да". Он говорит: "С вами будут судиться и уволят из шоу, поэтому не общайтесь с прессой. Не делайте ничего" , — вспомнила звезда.

На обложке журнала было название с именем Сабрина. Использование имени персонажа нарушало пункт контракта Харт с Archie Comics, согласно которому она никогда не должна была изображать обнаженной ведьму-подростка.

Актриса Мелисса Джоан Харт. Фото: Maxim

Она заявила, что съемка была в рамках промо другого ее проекта, и сделать фотосессию ей посоветовал пиарщик. Звезда также сообщила, что не ожидала, что ее роль в Сабрине упоминается в журнале.

"Это не должен был быть персонаж. Я не могла контролировать то, что они написали на обложке", — сказала она.

Харт объяснила, что разрядила ситуацию, написав письмо с извинениями, после чего смогла сохранить свою роль Сабрины. Исполнительница также сказала, что "драма" вокруг обложки журнала привела к тому, что ее другой фильм Drive Me Crazy получил популярность.

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