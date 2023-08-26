Зірка серіалу для підлітків зізналася, як оголена фотосесія ледь не коштувала їй кар'єри

Акторка Мелісса Джоан Харт. Фото: instagram.com/melissajoanhart/

Акторка Мелісса Джоан Харт розповіла, що її ледь не звільнили з ролі в телешоу "Сабріна: маленька відьма". Це сталося тому, що вона позувала топлес у віці 23 років для обкладинки Maxim у жовтні 1999 року.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Доросла фотосесія

47-річна актриса поділилася, що була вражена новиною про те, що її ледь не вигнали з серіалу, в якому вона грала головну героїню, після участі в фотосесії. Але скандал навколо обкладинки журналу призвів до підвищення успіху ще одного з її проектів.

Акторка Мелісса Джоан Харт. Фото: Disney General Entertainment Con

"Мій адвокат з’являється і каже: "Ти робила фотосесію для журналу Maxim?". Я кажу: "Так". Він каже: "На вас будуть позиватися і звільнять з шоу, тому не спілкуйтеся з пресою. Не робіть нічого", — пригадала зірка.

На обкладинці журналу був заголовок з іменем Сабріна. Використання імені персонажа порушувало пункт контракту Харт з Archie Comics, згідно з яким вона ніколи не мала зображувати відьму-підлітка оголеною.

Акторка Мелісса Джоан Харт. Фото: Maxim

Вона заявила, що зйомка була в рамках промо іншого її проєкту, і фотосесію їй порадив зробити піарник. Зірка також повідомила, що не очікувала, що її роль у Сабріні згадається в журналі.

"Це не мав бути персонаж. Я не могла контролювати те, що вони написали на обкладинці", — сказала вона.

Харт пояснила, що розрядила ситуацію, написавши листа з вибаченнями, після чого змогла зберегти свою роль Сабріни. Виконавиця також заявила, що "драма" навколо обкладинки журналу призвела до того, що її інший фільм Drive Me Crazy отримав популярність.

Нагадаємо, Моніка Белуччі у загадковому образі прикрасила обкладинку модного глянцю.

Раніше Памела Андерсон знялась у стильній фотосесії для модного глянцю.