Звезда сериала "Друзья" планирует приютить собаку умершего Мэттью Перри

Американский актер Мэттью Перри. Фото: Google

Американская актриса Лиза Кудроу, ставшая всемирно известной благодаря роли Фиби Буффе в сериале "Друзья", намерена забрать себе собаку умершего коллеги, Мэттью Перри. Актер скончался на выходных в возрасте 54 лет.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание Daily Mail.

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60-летняя Кудроу собирается присутствовать на похоронах Перри. По словам инсайдера, актриса отметила, что шокирована внезапной смертью друга, ушедшего из жизни после многолетней борьбы с алкогольной и наркотической зависимостями.

Актриса Лиза Кудроу. Фото: Google

Кудроу подчеркнула, что подумывает о том, чтобы приютить пса Перри по прозвищу Альфред. Мэттью завел его три года назад. Хотят ли оставить себе Альфреда родственники актера — пока неизвестно.

Мать Перри Сюзанна и его отчим Кот Моррисон прибыли в дом актера в Лос-Анджелесе сразу после новости о его смерти. Туда вскоре приехал и отец Мэттью — 82-летний актер Джон Беннетт Перри.

По предварительной версии, исполнитель роль Чендлера в сериале "Друзья" утонул в гидромассажной ванне, где его обнаружил личный помощник. Вскрытие тела актера пока не проводилась.

По словам источника издания, никто из звезд "Друзей" не может поверить в реальность смерти Перри. Актеры предполагают, что Мэтью мог умереть из-за того, что его лекарство плохо сочеталось с приемом горячих ванн.

Напомним, ранее мы писали, что семья Мэтью Перри впервые прокомментировала его смерть. Также мы рассказывали, что друзья Мэтью Перри рассказали о последних месяцах жизни актера.