Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Звезда сериала "Друзья" планирует приютить собаку умершего Мэттью Перри arrow

Звезда сериала "Друзья" планирует приютить собаку умершего Мэттью Перри

30 октября 2023 20:10
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Звезда сериала "Друзья" планирует приютить собаку умершего Мэттью Перри
Американский актер Мэттью Перри. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Американская актриса Лиза Кудроу, ставшая всемирно известной благодаря роли Фиби Буффе в сериале "Друзья", намерена забрать себе собаку умершего коллеги, Мэттью Перри. Актер скончался на выходных в возрасте 54 лет.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание Daily Mail.

Читайте также:

Собака Мэттью Перри не останется одна

60-летняя Кудроу собирается присутствовать на похоронах Перри. По словам инсайдера, актриса отметила, что шокирована внезапной смертью друга, ушедшего из жизни после многолетней борьбы с алкогольной и наркотической зависимостями.

Лиза Кудроу
Актриса Лиза Кудроу. Фото: Google

Кудроу подчеркнула, что подумывает о том, чтобы приютить пса Перри по прозвищу Альфред. Мэттью завел его три года назад. Хотят ли оставить себе Альфреда родственники актера — пока неизвестно.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Matthew Perry (@mattyperry4)

Мать Перри Сюзанна и его отчим Кот Моррисон прибыли в дом актера в Лос-Анджелесе сразу после новости о его смерти. Туда вскоре приехал и отец Мэттью — 82-летний актер Джон Беннетт Перри.

По предварительной версии, исполнитель роль Чендлера в сериале "Друзья" утонул в гидромассажной ванне, где его обнаружил личный помощник. Вскрытие тела актера пока не проводилась.

По словам источника издания, никто из звезд "Друзей" не может поверить в реальность смерти Перри. Актеры предполагают, что Мэтью мог умереть из-за того, что его лекарство плохо сочеталось с приемом горячих ванн.

Напомним, ранее мы писали, что семья Мэтью Перри впервые прокомментировала его смерть. Также мы рассказывали, что друзья Мэтью Перри рассказали о последних месяцах жизни актера.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

12 самоубийств среди детей в Киеве — какие причины - 80x80

12 самоубийств среди детей в Киеве — какие причины

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

Актуальное по теме