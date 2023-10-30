Зірка серіалу "Друзі" планує прихистити собаку померлого Метью Перрі
Американська актриса Ліза Кудроу, яка стала всесвітньовідомою завдяки ролі Фібі Буффе в серіалі "Друзі" має намір забрати собі собаку померлого колеги, Метью Перрі. Актор помер вихідними у віці 54 років.
Про це з посиланням на власні джерела повідомляє видання Daily Mail.
Собака Метью Перрі не залишиться одна
60-річна Кудроу збирається бути присутньою на похороні Перрі. За словами інсайдера, акторка зазначила, що вражена раптовою смертю друга, який пішов з життя після багаторічної боротьби з алкогольною та наркотичною залежностями.
Кудроу підкреслила, що подумує про те, щоб дати притулок псу Перрі на прізвисько Альфред. Метью завів його три роки тому. Чи хочуть залишити собі Альфреда родичі актора — поки що невідомо.
Мати Перрі Сюзанна та його вітчим Кіт Моррісон прибули до будинку актора в Лос-Анджелесі відразу після новини про його смерть. Туди незабаром приїхав і батько Метью — 82-річний актор Джон Беннетт Перрі.
За попередньою версією, виконавець роль Чендлера в серіалі "Друзі" потонув у гідромасажній ванні, де його і виявив особистий помічник. Розтин тіла актора поки що не проводилася.
@chismetimenews
Friends- Mathew Perry 🕊️#friends #mathewperry #sad #chismetimenews♬ original sound - Yan Escote - Yan Escote
За словами джерела видання, ніхто із зірок "Друзів" не може повірити в реальність смерті Перрі. Актори припускають, що Метью міг померти через те, що його ліки погано поєднувалися з прийомом гарячих ванн.
Нагадаємо, раніше ми писали, що родина Метью Перрі вперше прокоментувала його смерть. Також ми розповідали, що друзі Метью Перрі розповіли про останні місяці життя актора.
Читайте Новини.LIVE!