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Зірка серіалу "Друзі" планує прихистити собаку померлого Метью Перрі

30 жовтня 2023 20:10
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Зірка серіалу "Друзі" планує прихистити собаку померлого Метью Перрі
Американський актор Метью Перрі. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Американська актриса Ліза Кудроу, яка стала всесвітньовідомою завдяки ролі Фібі Буффе в серіалі "Друзі"  має намір забрати собі собаку померлого колеги, Метью Перрі. Актор помер вихідними у віці 54 років. 

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє видання Daily Mail.

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60-річна Кудроу збирається бути присутньою на похороні Перрі. За словами інсайдера, акторка зазначила, що вражена раптовою смертю друга, який пішов з життя після багаторічної боротьби з алкогольною та наркотичною залежностями.

Ліза Кудроу
Акторка Ліза Кудроу. Фото: Google

Кудроу підкреслила, що подумує про те, щоб дати притулок псу Перрі на прізвисько Альфред. Метью завів його три роки тому. Чи хочуть залишити собі Альфреда родичі актора — поки що невідомо.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Matthew Perry (@mattyperry4)

Мати Перрі Сюзанна та його вітчим Кіт Моррісон прибули до будинку актора в Лос-Анджелесі відразу після новини про його смерть. Туди незабаром приїхав і батько Метью — 82-річний актор Джон Беннетт Перрі.

За попередньою версією, виконавець роль Чендлера в серіалі "Друзі" потонув у гідромасажній ванні, де його і виявив особистий помічник. Розтин тіла актора поки що не проводилася. 

За словами джерела видання, ніхто із зірок "Друзів" не може повірити в реальність смерті Перрі. Актори припускають, що Метью міг померти через те, що його ліки погано поєднувалися з прийомом гарячих ванн.

Нагадаємо, раніше ми писали, що родина Метью Перрі вперше прокоментувала його смерть. Також ми розповідали, що друзі Метью Перрі розповіли про останні місяці життя актора.

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