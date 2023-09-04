Звезда сериала "Игра престолов" разводится с мужем после четырех лет брака
Певец Джо Джонас и исполнительница роли Сансы Старк в сериале "Игра престолов" Софи Тернер разводятся после четырех лет супружеской жизни.
Об этом сообщает таблоид TMZ со ссылкой на источники из окружения пара.
Подробности
Инициатором разрыва стал муж звезды "Игры престолов". 34-летний певец уже проконсультировался с двумя адвокатами по разводам и вскоре подаст документы, чтобы расторгнуть брак. Инсайдеры сообщили, что супруги конфликтовали в течение полугода. При этом последние три месяца Джо практически в одиночку заботился о двух дочерях от 27-летней Софи, даже тогда, когда его группа Jonas Brothers находилась в туре США.
Недавно звездная пара продала свой особняк в Майами, который купила всего год назад. А на новых фотографиях в соцсетях Джо позирует с братьями и делает акцент на руке без кольца.
Слухи о романе Софи Тернер и Джо Джонаса появились в 2016 году. В 2019-м знаменитости поженились, и вскоре у них родились две дочери (2020 и 2022 годах). Считается одной из самых стабильных звезд Голливуда.
Напомним, ранее мы писали, что суд назначил Кевину Костнеру новую сумму алиментов. Также мы рассказывали, чем займется муж Бритни Спирс после их развода.