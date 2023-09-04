Звезда сериала "Игра престолов" разводится с мужем после четырех лет брака

Джо Джонас и Софи Тернер. Фото: Google

Певец Джо Джонас и исполнительница роли Сансы Старк в сериале "Игра престолов" Софи Тернер разводятся после четырех лет супружеской жизни.

Об этом сообщает таблоид TMZ со ссылкой на источники из окружения пара.

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Инициатором разрыва стал муж звезды "Игры престолов". 34-летний певец уже проконсультировался с двумя адвокатами по разводам и вскоре подаст документы, чтобы расторгнуть брак. Инсайдеры сообщили, что супруги конфликтовали в течение полугода. При этом последние три месяца Джо практически в одиночку заботился о двух дочерях от 27-летней Софи, даже тогда, когда его группа Jonas Brothers находилась в туре США.

Недавно звездная пара продала свой особняк в Майами, который купила всего год назад. А на новых фотографиях в соцсетях Джо позирует с братьями и делает акцент на руке без кольца.

Дом в Майами, проданный звездной парой. Фото: TMZ

Слухи о романе Софи Тернер и Джо Джонаса появились в 2016 году. В 2019-м знаменитости поженились, и вскоре у них родились две дочери (2020 и 2022 годах). Считается одной из самых стабильных звезд Голливуда.

Джо Джонас и Софи Тернер с детьми. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что суд назначил Кевину Костнеру новую сумму алиментов. Также мы рассказывали, чем займется муж Бритни Спирс после их развода.