Зірка серіалу "Гра престолів" розлучається з чоловіком після чотирьох років шлюбу

Джо Джонас та Софі Тернер. Фото: Google

Співак Джо Джонас і виконавиця роли Санси Старк в серіалі "Гра престолів" Софі Тернер розлучаються після чотирьох років подружнього життя.

Про це повідомляє таблоїд TMZ із посиланням на джерела з оточення пари.

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Ініціатором розриву став чоловік зірки "Гри престолів". 34-річний співак уже проконсультувався з двома адвокатами з розлучень і незабаром подасть документи, щоб розірвати шлюб. Інсайдери повідомили, що подружжя конфліктувало протягом пів року. При цьому останні три місяці Джо практично поодинці дбав про двох дочок від 27-річної Софі, навіть тоді, коли його гурт Jonas Brothers перебував у турі США.

Нещодавно зіркова пара продала свій особняк у Маямі, який купила лише рік тому. А на нових фотографіях у соцмережах Джо позує з братами і робить акцент на руці без обручки.

Будинок в Маямі, який продала зіркова пара. Фото: TMZ

Чутки про роман Софі Тернер і Джо Джонаса з'явилися 2016 року. 2019-го знаменитості одружилися, і незабаром у них народилися дві дочки (2020 та 2022 роках). Вважається однією з найстабільніших зіркових пар Голлівуду.

Джо Джонас та Софі Тернер з дітьми. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що суд призначив Кевіну Костнеру нову суму аліментів. Також ми розповідали, чим займеться чоловік Брітні Спірс після їхнього розлучення.